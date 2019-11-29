Екс-чоловіка Ані Лорак застукали з новою дівчиною: "простигосподи" за 100 рублів

Колишнього чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу помітили з новою "коханою". Пара засвітилася в аеропорту Шарм-ель-Шейху в Єгипті. Про це повідомив інсайдер Telegram-каналу "Тільки нікому".

Як відомо, Мурат після остаточного розриву з Кароліною (пара оформила розлучення в січні 2019 року) закрутив роман з киянкою Самією Ахметовою. Пара офіційно оголосила про свої стосунки і навіть встигла засвітитися на спільному відпочинку.

Колишній чоловік Ані Лорак з Самією Ахметовою (фото: instagram.com/muratnalca)

Але згідно нової інформації, Мурата супроводжувала інша дівчина. Дивну пару запримітили ще 18 листопада. У повідомленні сказано, що дівчина трималася на відстані від турецького бізнесмена, але було очевидно, що вони разом.

Крім того, у повідомленні сказано, що дівчина виглядала, як "простигосподи за 100 рублів".

"Була як в псевдоспортивному костюмі з ринку і з сумкою з переходу", - йдеться в повідомленні.

Колишнього чоловіка Ані Лорак застукали з новою коханкою (скрін: telegram/Тільки нікому)