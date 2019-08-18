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Екс-чоловік Собчак позбувся великої суми грошей: що сталося

STYLERПерсони    18.08.2019 - 13:41
Екс-чоловік Собчак позбувся великої суми грошей: що сталося
Максим Віторган (фото: instagram.com/mvitorgan)

Віторган просить повернути гроші, які він втратив

Екс-чоловік телеведучої Ксенії Собчак Максим Віторган втратив велику суму грошей на Кіпрі. Про неприємний інцедент актер повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Ніколи під час поїздок не кладіть всі гроші і карти в одне місце", - навчав своїх старших дітей змалку. І вони, начебто, слухають цю мудру пораду. Вони - так. А ось я... Часом джерело мудрості після її передачі перестає бути її носієм", - поділився Віторган.

Артист розповів, що по дорозі з ресторану до таксі, не встигнувши сісти в машину, він втратив гаманець, в якому були гроші і всі карти.

"Дорогі піддані Республіки Кіпр, володарі виду на проживання, туристи або нелегальні емігранти! Якщо, раптом, то ви вже там запаліть, щоб все не дарма. Але, якщо вам зайві гроші ні до ладу, ні до чортів собачих, то завжди можете повернути заповітний синенький гаманець мені", - підсумував Віторган.

Також актор зазначає, оскільки всі кошти були у гаманці - грошей на їжу немає і він дуже голодний.

Екс-чоловік Собчак позбувся великої суми грошей: що сталосяМаксим Віторган (фото: instagram.com/mvitorgan)

Нагадаємо, що шлюб Собчак розпався через те, що вона закрутила роман з Богомоловим. У свою чергу Віторган зустрічається з молодою актрисою Ніно Нінідзе.

Раніше повідомлялося про те, що Собчак і Віторган возз'єдналися на іспанському курорті. У своєму Instagram-акаунті Віторган опублікував кілька спільних знімків з сином.

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