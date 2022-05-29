Экс-муж Меган Маркл грозится опозорить герцогиню в книге

Королевский эксперт Нил Шон уверяет, что бывший супруг Меган может рассказать не самые приятные истории из прошлого нынешней герцогини.

"Это должно быть ужасно для самой Меган Маркл, потому что у нее есть что-то, что она скрывает", - сообщил эксперт.

Отмечается, что Бауэр расскажет о том, как Маркл требовала у бывшего мужа снимать ее в его фильмах, а также "придиралась" к режиссеру.

С режиссером Тревором Энгельсоном актриса Меган Маркл начался встречаться в 2004 году.

Они были женаты с 2011 по 2013 год. По слухам, перед тем как выйти замуж за кинопродюсера, актриса потребовала его заключить необычный договор.

Его суть заключалась в том, что в случае беременности Маркл Энгельсон должен был оплачивать жене услуги диетолога, персонального тренера и няни, чтобы она могла оставаться в хорошей физической форме.



Меган Маркл и Тревор Энгельсон (фото: Getty Images)

Родителями Тревор и Меган так и не стали. По слухам, экс-супруги расстались не на самой хорошей ноте и не поддерживают отношения после разрыва.

