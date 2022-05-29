Екс-чоловік Меган Маркл погрожує зганьбити герцогиню в книзі

Колишній чоловік Меган Маркл режисер Тревор Енгельсон може розповісти відверті речі про герцогиню в книзі. Йдеться про майбутню книгу Тома Бауера, який хоче залучити режисера для створення свого твору.
Про це пише The Sun.
Королівський експерт Ніл Шон запевняє, що колишній чоловік Меган може розповісти не найприємніші історії з минулого нинішньої герцогині.
"Це повинно бути жахливо для самої Меган Маркл, тому що у неї є щось, що вона приховує", - повідомив експерт.
Відзначається, що Бауер розповість про те, як Маркл вимагала у колишнього чоловіка знімати її в його фільмах, а також "чіплялася" до режисера.
З режисером Тревором Енгельсоном актриса Меган Маркл почала зустрічатися в 2004 році.
Вони були одружені з 2011 по 2013 рік. З чуток, перед тим як вийти заміж за кінопродюсера, актриса зажадала його укласти незвичайний договір.
Його суть полягала в тому, що в разі вагітності Маркл Енгельсон повинен був оплачувати дружині послуги дієтолога, персонального тренера і няні, щоб вона могла залишатися в хорошій фізичній формі.
Меган Маркл і Тревор Енгельсон (фото: Getty Images)
Батьками Тревор і Меган так і не стали. З чуток, екс-подружжя розлучилося не на самій хорошій ноті і не підтримує відносини після розриву.
Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі страждають від жахливого запаху в своєму особняку.
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