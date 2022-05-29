Экс-муж Меган Маркл грозится опозорить герцогиню в книге

Бывший муж Меган Маркл режиссер Тревор Энгельсон может рассказать откровенные вещи о герцогине в книге. Речь идет о предстоящей книге Тома Бауэра, который хочет привлечь режиссера для создания своего произведения.

Королевский эксперт Нил Шон уверяет, что бывший супруг Меган может рассказать не самые приятные истории из прошлого нынешней герцогини.

"Это должно быть ужасно для самой Меган Маркл, потому что у нее есть что-то, что она скрывает", - сообщил эксперт.

Отмечается, что Бауэр расскажет о том, как Маркл требовала у бывшего мужа снимать ее в его фильмах, а также "придиралась" к режиссеру.

С режиссером Тревором Энгельсоном актриса Меган Маркл начался встречаться в 2004 году.

Они были женаты с 2011 по 2013 год. По слухам, перед тем как выйти замуж за кинопродюсера, актриса потребовала его заключить необычный договор.

Его суть заключалась в том, что в случае беременности Маркл Энгельсон должен был оплачивать жене услуги диетолога, персонального тренера и няни, чтобы она могла оставаться в хорошей физической форме.



Меган Маркл и Тревор Энгельсон (фото: Getty Images)

Родителями Тревор и Меган так и не стали. По слухам, экс-супруги расстались не на самой хорошей ноте и не поддерживают отношения после разрыва.

