Екс-чоловік Меган Маркл погрожує зганьбити герцогиню в книзі

Колишній чоловік Меган Маркл режисер Тревор Енгельсон може розповісти відверті речі про герцогиню в книзі. Йдеться про майбутню книгу Тома Бауера, який хоче залучити режисера для створення свого твору.

Королівський експерт Ніл Шон запевняє, що колишній чоловік Меган може розповісти не найприємніші історії з минулого нинішньої герцогині.

"Це повинно бути жахливо для самої Меган Маркл, тому що у неї є щось, що вона приховує", - повідомив експерт.

Відзначається, що Бауер розповість про те, як Маркл вимагала у колишнього чоловіка знімати її в його фільмах, а також "чіплялася" до режисера.

З режисером Тревором Енгельсоном актриса Меган Маркл почала зустрічатися в 2004 році.

Вони були одружені з 2011 по 2013 рік. З чуток, перед тим як вийти заміж за кінопродюсера, актриса зажадала його укласти незвичайний договір.

Його суть полягала в тому, що в разі вагітності Маркл Енгельсон повинен був оплачувати дружині послуги дієтолога, персонального тренера і няні, щоб вона могла залишатися в хорошій фізичній формі.



Меган Маркл і Тревор Енгельсон (фото: Getty Images)

Батьками Тревор і Меган так і не стали. З чуток, екс-подружжя розлучилося не на самій хорошій ноті і не підтримує відносини після розриву.

