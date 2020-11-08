Экс-игрок сборной Украины попал в громкий скандал с украинским языком

Бывший игрок сборной Украины по футболу и нападающий "Колоса" Евгений Селезнев оскандалился отказом говорить на украинском языке. Инцидент произошел, когда футболист поссорился с главным тренером "Днепра-1" Игором Йовичевичем. Об этом сообщает издание Tribuna.

Как сообщает источник издания, конфликт произошел после окончания матча 9-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" - "Колос" (0:2). Йовичевич попросил Селезнева общаться на украинском языке. В ответ на это форвард заявил, что гражданин Хорватии не имеет права указывать ему, как нужно общаться, находясь в Украине. Перепалку удалось погасить благодаря вмешательству работников "Днепр-Арены".

Стоит отметить, что после замены на 73-й минуте Селезнев сказал кому-то из пресс-ложи стадиона: "Ты факи мне тыкал, идем".

Напомним, 8 ноября "Динамо" на своем поле примет "Шахтер" в рамках 9 тура чемпионата Украины. В этом матче еще ничего не решится, но встреча важна для обеих команд с точки зрения турнирного положения. По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Луиша Каштру. Ставки на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 2,05, тогда как успех "Динамо" оценен в 3,40.

Также сообщалось, что матч киевского "Динамо" против каталонской "Барселоны" в третьем туре Лиге чемпионов могут перенести из-за большого количества игроков с положительным тестом на коронавирус у киевлян. Матч запланирован на 22 ноября.

Кроме того, Минздрав из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране передумал пускать зрителей на матч "Шахтер" - "Боруссия М".