ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Минздрав передумал пускать зрителей на матч "Шахтер" - "Боруссия М"

Киев, Воскресенье 01 ноября 2020 16:12
Минздрав передумал пускать зрителей на матч "Шахтер" - "Боруссия М"
Фото: зрители на НСК "Олимпийский" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Дмитрий Левицкий

Футбольный матч "Шахтер" - "Боруссия М", запланированный на 3 ноября, пройдет на НСК "Олимпийский" без зрителей. Министерство здравоохранения отменила свое предварительное разрешение.

Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

Министерство передумало допускать зрителей на футбольный матч из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Всем, кто приобрел билеты на матч, их стоимость будет автоматически возмещена.

Матч состоится в 19:55.

Напомним, 27 октября украинский клуб получил разрешение от Минздрава на проведение матча со зрителями. Министерство разрешило заполнить НСК "Олимпийский" на 15% от общего количества мест.

Добавим, 27 октября "Шахтер" выстоял в матче с миланским "Интером". Матч завершился ничьей со счетом 0:0.

Кроме того, в стартовом туре Лиги чемпионов "Шахтер" одержал победу над мадридским "Реалом".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт ШахтерМинистерство здравоохранения УкраиныНСК ОлимпийскийФутболКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь