Екс-гравець збірної України потрапив у гучний скандал із українською мовою

Колишній гравець збірної України з футболу і нападник "Колоса" Євген Селезньов оскандалився відмовою говорити українською мовою. Інцидент стався, коли футболіст посварився з головним тренером "Дніпра-1" Ігором Йовічевічем. Про це повідомляє видання Tribuna.

Як повідомляє джерело видання, конфлікт стався після закінчення матчу 9-го туру чемпіонату України "Дніпро-1" - "Колос" (0:2). Йовічевіч попросив Селезньова спілкуватися українською мовою. У відповідь на це форвард заявив, що громадянин Хорватії не має права вказувати йому, як потрібно спілкуватися, перебуваючи в Україні. Суперечку вдалося погасити завдяки втручанню працівників "Дніпро-Арени".

Варто відзначити, що після заміни на 73-й хвилині Селезньов сказав комусь з пресложі стадіону: "Ти факи мені тикав, йдемо".

Нагадаємо, 8 листопада "Динамо" на своєму полі прийме "Шахтар" в рамках 9 туру чемпіонату України. В цьому матчі ще нічого не вирішиться, але зустріч важлива для обох команд з точки зору турнірного становища. На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Луїша Каштру. Ставки на перемогу "Шахтаря" приймаються з коефіцієнтом 2,05, тоді як успіх "Динамо" оцінений у 3,40.

Також повідомлялося, що матч київського "Динамо" проти каталонської "Барселони" в третьому турі Ліги чемпіонів можуть перенести через велику кількість гравців з позитивним тестом на коронавірус у киян. Матч запланований на 22 листопада.

Крім того, МОЗ через погіршення епідеміологічної ситуації в країні передумав пускати глядачів на матч "Шахтар" - "Боруссія М".