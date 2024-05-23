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Екс-холостяк Макс Михайлюк зачарував мережу теплими сімейними фото

Четвер 23 травня 2024 17:15
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Екс-холостяк Макс Михайлюк зачарував мережу теплими сімейними фото Родина Макса Михайлюка (фото: instagram.com/flymax305)
Автор: Юлія Любченко

Макс Михайлюк став відомий завдяки участі у романтичному реаліті "Холостяк", де чоловік намагався знайти своє кохання, але знайшов свою доля за межами шоу і тепер хизується своєю родиною.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис Макса.

Макс Михайлюк показав миле фото з дітьми

Макс Михайлюк - той самий пілот, який підкорив серця мільйонів дівчат, які бачили в ньому ідеал чоловіка, оскільки він має харизму, почуття гумору та повагу до жінок. А такі риси є далеко не у кожного, тому Макс - це прототип істинного чоловіка.

Та його серце вже давно зайняте, адже він одружений на моделі Даші Хлистун, яка за роки сімейного життя встигла народити йому двох діточок - дівчинку та хлопчика, і зараз Макс є татком двох чудових діточок, який просто обожнює.

Ще на проекті Михайлюк казав, що він дуже хоче мати щасливу родину та діточок, власне, зараз він це і має та хизується своїм родинним щастям на весь світ.

Так, днями Максим показав теплі родинні фотографії, де зібралась вся родина, щасливий татусь та чоловік, дружина Даша та діти Аріана і Дмитро. Для цієї фотосесії вони вибралися кудись за місто і зробили чудові кадри на фоні природи.

Екс-холостяк Макс Михайлюк зачарував мережу теплими сімейними фотоЕкс-холостяк Макс Михайлюк зачарував мережу теплими сімейними фотоЕкс-холостяк Макс Михайлюк зачарував мережу теплими сімейними фото

Родині фото Макса Михайлюка (фото: instagram.com/flymax305)

Коли Михайлюк вдруге ста татусем

Відомо, що Дар’я народила сина 6 лютого цього року, виходить, що малюку наразі лише кілька місяців і він лише починає пізнавати цей світ, але вже відчуває щире та безмежне кохання своїх батьків та сестрички.

Раніше ми розповідали, як Макс Михайлюк зізнавася, як сильно хоче створити сім'ю.

Також читайте, як склалася доля головних героїв шоу "Холостяк".

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