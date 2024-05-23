Екс-холостяк Макс Михайлюк зачарував мережу теплими сімейними фото

Макс Михайлюк став відомий завдяки участі у романтичному реаліті "Холостяк", де чоловік намагався знайти своє кохання, але знайшов свою доля за межами шоу і тепер хизується своєю родиною.

Макс Михайлюк показав миле фото з дітьми

Макс Михайлюк - той самий пілот, який підкорив серця мільйонів дівчат, які бачили в ньому ідеал чоловіка, оскільки він має харизму, почуття гумору та повагу до жінок. А такі риси є далеко не у кожного, тому Макс - це прототип істинного чоловіка.

Та його серце вже давно зайняте, адже він одружений на моделі Даші Хлистун, яка за роки сімейного життя встигла народити йому двох діточок - дівчинку та хлопчика, і зараз Макс є татком двох чудових діточок, який просто обожнює.

Ще на проекті Михайлюк казав, що він дуже хоче мати щасливу родину та діточок, власне, зараз він це і має та хизується своїм родинним щастям на весь світ.

Так, днями Максим показав теплі родинні фотографії, де зібралась вся родина, щасливий татусь та чоловік, дружина Даша та діти Аріана і Дмитро. Для цієї фотосесії вони вибралися кудись за місто і зробили чудові кадри на фоні природи.

Родині фото Макса Михайлюка (фото: instagram.com/flymax305)

Коли Михайлюк вдруге ста татусем

Відомо, що Дар’я народила сина 6 лютого цього року, виходить, що малюку наразі лише кілька місяців і він лише починає пізнавати цей світ, але вже відчуває щире та безмежне кохання своїх батьків та сестрички.