ua en ru
Чт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Экс-холостяк Макс Михайлюк очаровал сеть теплыми семейнымы фото

Четверг 23 мая 2024 17:15
UA EN RU
Экс-холостяк Макс Михайлюк очаровал сеть теплыми семейнымы фото Семья Макса Михайлюка (фото: instagram.com/flymax305)
Автор: Юлия Любченко

Макс Михайлюк стал известен благодаря участию в романтическом реалити "Холостяк", где мужчина пытался найти свою любовь, но нашел свою судьбу за пределами шоу и теперь кичится своей семьей.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост Макса.

Макс Михайлюк показал милое фото с детьми

Макс Михайлюк - тот самый пилот, который покорил сердца миллионов девушек, видевших в нем идеал мужчины, поскольку он обладает харизмой, чувством юмора и уважение к женщинам. А такие черты есть далеко не у каждого, поэтому Макс - это прототип истинного мужчины.

Но его сердце уже давно занято, ведь он женат на модели Даши Хлыстун, которая за годы семейной жизни успела родить ему двух детишек - девочку и мальчика, и сейчас Макс является папой двух замечательных детишек, который просто обожает.

Еще на проекте Михайлюк говорил, что он очень хочет иметь счастливую семью и детишек, собственно, сейчас он это и кичится своим семейным счастьем на весь мир.

Так, на днях Максим показал теплые семейные фотографии, где собралась вся семья, счастливый папаша и муж, жена Даша и дети Ариана и Дмитрий. Для этой фотосессии они выбрались куда-то за город и совершили великолепные кадры на фоне природы.

Экс-холостяк Макс Михайлюк очаровал сеть теплыми семейнымы фотоЭкс-холостяк Макс Михайлюк очаровал сеть теплыми семейнымы фотоЭкс-холостяк Макс Михайлюк очаровал сеть теплыми семейнымы фото

Семье фото Макса Михайлюка (фото: instagram.com/flymax305)

Когда Михайлюк второй раз стал папой

Известно, что Дарья родила сына 6 февраля этого года, выходит, что малышу пока всего несколько месяцев и он только начинает познавать этот мир, но уже испытывает искреннюю и безграничную любовь своих родителей и сестрички.

Раньше мы рассказывали, как Макс Михайлюк признался, как сильно хочет создать семью.

Также читайте, как сложилась судьба главных героев шоу "Холостяк".

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса Дети Любовь
NEWS
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский