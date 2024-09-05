Екс-баскетболіст збірної України, який втік за кордон, знайшов собі команду у Литві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram клубу.

Олександр Кобець (instagram.com/bc_delikatesas)

Зазначимо, що нова команда українця виступає у другому за силою дивізіоні національної першості. Минулого сезону "Делекатесас" грали у плей-офф за вихід до еліти, але поступилися на стадії чвертьфіналу.

Хто такий Олександр Кобець

Вихованець клубу "Черкаські Мавпи", з яким у 2017 році став чемпіоном України.

У 2018-му виставляв свою кандидатуру на драфт НБА, але не був обраний. У тому ж році грав у Літній лізі НБА за "Чикаго Буллз", потім підписав контракт з іншим клубом Ліги "Вашингтон Візардс". У НБА так і не дебютував, був відправлений у фарм-клуб "Вашингтона" - "Кепітал Сіті Гоу-Гоу", що грав у Лізі розвитку.

Згодом повернувся до складу "Мавп". В 2018-му дебютував у збірній України.

Олександр Кобець (фото: ФІБА)

У 2020 році, на піку кар'єри, потрапив у неприємну історію – був звинувачений керівництвом черкаського клубу у грі на тоталізаторі і маніпулюванні результатами матчів, після чого його відчислили з команди.

І хоча сам Кобець звинувачення відкидав, а згодом його виправдала і Федерація баскетболу України, інцидент зламав кар'єру 24-річному баскетболісту.

Після того він грав в Україні за "Будівельник", в італійській Серії С - за "Терме" та у Португалії - за "Сампаенсе".

У 2023 році був включений Міністерством молоді та спорту України до списку спортсменів, які виїхали за кордон за спеціальним дозволом, але не повернулися після закінчення спортивного заходу.