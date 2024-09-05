Сбежавший за границу экс-баскетболист сборной Украины нашел себе команду в Литве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram клуба.

Александр Кобец (instagram.com/bc_delikatesas)

Отметим, что новая команда украинца выступает во втором по силе дивизионе национального первенства. В прошлом сезоне "Делекатесас" играли в плей-офф за выход в элиту, но уступили на стадии четвертьфинала.

Кто такой Александр Кобец

Воспитанник клуба "Черкасские Мавпы", с которым в 2017 году стал чемпионом Украины.

В 2018-м выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран. В том же году играл в Летней лиге НБА за "Чикаго Буллз", затем подписал контракт с другим клубом Лиги "Вашингтон Уизардс". В НБА так и не дебютировал, был отправлен в фарм-клуб "Вашингтона" - "Кепитал Сити Гоу-Гоу", игравший в Лиге развития.

Впоследствии вернулся в состав "Мавп". В 2018 году дебютировал в сборной Украины.

Александр Кобец (фото: ФИБА)

В 2020 году, на пике карьеры, попал в неприятную историю - был обвинен руководством черкасского клуба в игре на тотализаторе и манипулировании результатами матчей, после чего его отчислили из команды.

И хотя сам Кобец обвинения отвергал, а затем его оправдала и Федерация баскетбола Украины, инцидент сломал карьеру 24-летнему баскетболисту.

После этого он играл в Украине за "Будивельник", в итальянской Серии С - за "Терме" и в Португалии - за "Сампаэнсе".

В 2023 году был включен Министерством молодежи и спорта Украины в список спортсменов, выехавших за границу по специальным разрешением, но не вернувшихся после окончания спортивного мероприятия.