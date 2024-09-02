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"Черкаські Мавпи" підхопили чергового баскетболіста "Прометея"

Черкаси, Понеділок 02 вересня 2024 16:18
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"Черкаські Мавпи" підхопили чергового баскетболіста "Прометея" Фото: Дмитро Клебан перебрався в Черкаси (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Центровий Дмитро Клебан поповнив лави "Черкаських Мавп" перед сезоном 2024/25 української Суперліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річний українець став черговим літнім новачком півфіналіста минулого сезону. Він був визнаний найкращим центровим Кубка України.

Клебан приєднався до "Мавп" після розпаду слобожанського "Прометея". Сезон 2023/24 він провів у Вищій лізі, захищаючи кольори українського ростера "титанів". Виграв "золото" другого за силою дивізіону та дійшов із командою до фіналу Кубка України.

Вихованець "Львівської Політехніки" Клебан дебютував на дорослому рівні в сезоні 2018/19. У 2020-му перейшов у южненський "Хімік". Там виступав за резервну команду.

"Черкаські Мавпи" в міжсезоння-2024

У серпні клуб змінив головного тренера. Замість Артема Сліпенчука з командою у новому сезоні працюватиме Георгій Ступенчук, а його асистентом буде Дмитро Нагорний.

Наразі "Мавпи" підписали чотирьох новачків, зокрема трьох – із "Прометея". Компанію Дмитрию Клебану склали форвард Даниїл Пирогов і оборонець Ігор Клімов. Четвертим новачком черкащан став форвард Назар Холод, який виступав у "Запоріжжі".

"Мавпи" потрапили до попереднього списку учасників баскетбольної Суперліги. Старт чемпіонату запланований на початок жовтня.

До слова, раніше пригадали спортивну смерть чемпіонів української Суперліги.

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