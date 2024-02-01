Екс-футболіст збірної України став головним тренером ФК у Росії: про кого мова

Колишній тренерський склад "Зірки", до якого входили колишні українські футболісти Геннадій Зубов та Віталій Віцинець, відправлений у відставку.

Геннадій Орбу народився 1970 року в Макіївці. Військову службу проходив у Дніпрі. Починав грати у команді "Бажанівці" у Макіївці як півзахисник, 1992 року його запросили до "Шахтаря". У складі цього ФК він відіграв чотири сезони, провів 106 матчів та забив 12 голів.

У 1996-1997 провів один сезон у російському клубі "Ротор", потім знову повернувся до "Шахтаря". Влітку 2000 року спочатку перейшов у "Ворсклу", потім - у саратовський "Сокіл", де у 2002 році завершив ігрову кар'єру.

1994 року отримав запрошення до національної збірної України, зіграв у матчі проти збірної Естонії. З 1994 по 1997 грав за збірну України, брав участь у 17 матчах.

2003 року повернувся до донецького "Шахтаря" як тренер-селекціонер, де залишився працювати до 2009 року. У 2013 році став головним тренером молодіжної команди "Шахтаря", а потім став тренером "молодіжки" "Севастополь". Згодом став головним тренером "Севастополя". Дворазовий володар Кубка України - у 1995 та 1997 роках.

Геннадій Орбу (скриншот)

На початку повномасштабного вторгнення 53-річний Геннадій Орбу жив разом із сім'єю у Маріуполі, де працював тренером. Лише через три тижні він зміг із дружиною та дітьми вибратися з окупованого міста – до окупованого Бердянська. А тепер він опинився у Санкт-Петербурзі.

"Наш клуб підписав контракт з новим головним тренером. Ним став Геннадій Григорович Орбу. Екс-футболіст донецького "Шахтаря", "Ротора", "Сокола" та збірної України. Триразовий срібний призер чемпіонату України, двічі володар Кубка України, бронзовий призер чемпіонату Росії й двічі включався до списку 33 кращих футболістів України, раніше спеціаліст працював з багатьма клубами, включаючи донецький "Шахтар" і грузинський "Колхеті-1913", - сказано в повідомленні клубу.