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Екс-футболіст "Динамо" побився з дружиною: в мережі з'явилося скандальне відео

STYLERЖиття    01.07.2020 - 23:16
Екс-футболіст "Динамо" побився з дружиною: в мережі з'явилося скандальне відео
Дуду (фото: instagram.com/7_dudu)

Колишній футболіст "Динамо" Дуду побився з екс-дружиною

Дуду потрапив в неприємну історію. Річ у тім, що екс-футболіст "Динамо", який зараз захищає кольори "Палмейраса", побився з колишньою дружиною Маллен Охані, і відео бійки з'явилося в мережі.

На відеозаписі можна побачити, що спортсмена почала першою бити його колишня дружина. Потім вони забралися в авто, і що там відбувалося далі вже не видно. Відео інциденту опублікував аккаунт Futebol_FX в Twitter.

Малла Охана, яка була в шлюбі з Дуду 11 років, завила, що це відео - монтаж. За її словами, бійка відбувалася в машині, і футболіст її побив. Про це повідомляє Metropoles.

Дуду побився з колишньою дружиною (відео: YouTube)

Адвокати жінки стверджують, що Дуду накинувся на Охану. При цьому охоронці не поспішали рознімати їх. Крім того, адвокати заявили, що у них є відео з іншого ракурсу і вони готові надати його суду.

Варто зазначити, що бразилець вже не перший раз піддається звинуваченням у домашньому насильстві. У 2013 році йому два рази пред'являли такі звинувачення.

Дуду, повне ім'я якого Едуардо Перейра Родрігес, почав грати за київське "Динамо" у 2011 році. У лютому 2014 року він перейшов до бразильського "Греміо" на правах оренди. 11 січня 2015 року він залишив "Динамо" і уклав контракт з бразильським клубом "Палмейрасом".

Нагадаємо, під Києвом в магазині чоловіка побили палкою ковбаси.

Раніше повідомлялося про те, що бійки в Раді стали рекламою королівського театру Бельгії.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України бійкафутболист
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