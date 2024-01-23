Екс-дружина Тимощука розповіла, як він бреше власним дітям: "Доньки вже сміються з нього"

Як часто спілкується Тимощук з дітьми

За словами колишньої дружини зрадника, його доньки Міла та Ноа, які вже багато років проживають з мамою у Німеччині, майже з ним не спілкуються.

Анатолій не бачився з дівчатами десь з 2017 чи 2018 року. Хоча може дзвонити їм два рази в тиждень за рішенням суду.

"Він же хотів у мене забрати їх взагалі. По-російській схемі своїй. Він нібито пройшов тести в якогось психолога у дні, коли Тимощука навіть в Росії не було. Потім приїжджав сюди і казав: я нормальний, а її треба перевірити…", - поділилася Надія.

Дети Тимощука (фото: instagram.com/timo44official)

"У Німеччині таке не пройде, це не Росія. Мене ніяких прав не позбавили, але йому встановили цей режим спілкування з дітьми - дзвінки два рази в тиждень", - додала вона.

Діти, каже Надія, не мають великого бажання контактувати із батьком, хоча іноді беруть від нього слухавку.

"Іноді ставлять якісь питання, а він якусь дурню там говорить. Анатолій майже не вітає їх з днем народження. Хоча раз, по-моєму, недавно вітав. Просто по телефону, ні подарунків, ні нічого", - розповіла Навроцька.

"Наприклад, сусіди німці шлють подарунки нашим дітям чи гроші в конверті… А від тата взагалі нуль, роками", - продовжила вона.

Анатолій Тимощук (фото: instagram.com/timo44official)

Також колишня спорсмена, який від початку збройної агресії Росії проти України ніяк не засудив дії окупантів, зазначає, що він постійно обманює дітей.

"Якось, коли війна почалася, то вони питали за кого він. А Тимощук казав, що він не за Росію. Він їм набреше, що набудь і все. Але він є такий, який він є. Тому що зробиш? Ми це спокійно сприймаємо", - поділилася екс-обраниця Анатолія.

Колишня дружина Анатолія (фото: facebook.com/nadiya.navrotska)

"Розумієте, їм вже 13−14 років. Якщо немає його в їхньому житті, то й немає. У них вже іншим зайняте життя", - наголосила Навроцька.

Коротка біографія Анатолія Тимощука

Колишній футболіст збірної України народився і проживав у Луцьку, а з 2017 року почав працювати помічником головного тренера в пітерському "Зеніті".

На початку 2022 року йому було довічно заборонено займатися футбольною діяльністю в Україні.

Його виключили з офіційного реєстру гравців збірних Української асоціації футболу, відібрали українську тренерську ліцензію, а також анулювали всі титули, медалі чемпіонату, Кубка і Суперкубка України.

Анатолій Тимощук (фото: instagram.com/timo44official)

У день народження спортсмена, 30 березня, Луцька міська рада позбавила його звання "Почесного громадянина міста Луцька".

У січні 2023-го проти колишнього футболіста збірної ввели персональні санкції терміном на 10 років.

Нещодавно також виявили документальне підтвердження того, що Анатолій зробив спробу отримання румунського паспорта, надавши фальшиві документи.