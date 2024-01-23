Экс-жена Тимощука рассказала, как он врет собственным детям: "Дочери уже смеются над ним"

Как часто общается Тимощук с детьми

По словам бывшей жены предателя, его дочери Мила и Ноа, которые уже много лет проживают с мамой в Германии, почти с ним не общаются.

Анатолий не виделся с девочками где-то с 2017 или 2018 года. Хотя может звонить им два раза в неделю по решению суда.

"Он же хотел у меня забрать их вообще. По российской схеме своей. Он якобы прошел тесты у какого-то психолога в дни, когда Тимощука даже в России не было. Потом приезжал сюда и говорил: я нормальный, а ее надо проверить...", - поделилась Надежда.

Дети Тимощука (фото: instagram.com/timo44official)

"В Германии такое не пройдет, это не Россия. Меня никаких прав не лишили, но ему установили этот режим общения с детьми - звонки два раза в неделю", - добавила она.

Дети, говорит Надежда, не имеют большого желания контактировать с отцом, хотя иногда берут от него трубку.

"Иногда задают какие-то вопросы, а он какую-то ерунду там говорит. Анатолий почти не поздравляет их с днем рождения. Хотя раз, по-моему, недавно поздравлял. Просто по телефону, ни подарков, ни ничего", - рассказала Навроцкая.

"Например, соседи немцы шлют подарки нашим детям или деньги в конверте... А от папы вообще ноль, годами", - продолжила она.

Анатолий Тимощук (фото: instagram.com/timo44official)

Также бывшая спорсмена, который от начала вооруженной агрессии России против Украины никак не осудил действия оккупантов, отмечает, что он постоянно обманывает детей.

"Как-то, когда война началась, то они спрашивали за кого он. А Тимощук говорил, что он не за Россию. Он им наврет, что набудь и все. Но он такой, какой он есть. Поэтому что сделаешь? Мы это спокойно воспринимаем", - поделилась экс-избранница Анатолия.

Бывшая жена Анатолия (фото: facebook.com/nadiya.navrotska)

"Понимаете, им уже 13-14 лет. Если нет его в их жизни, то нет. У них уже другим занята жизнь", - подчеркнула Навроцкая.

Краткая биография Анатолия Тимощука

Бывший футболист сборной Украины родился и проживал в Луцке, а с 2017 года начал работать помощником главного тренера в питерском "Зените".

В начале 2022 года ему было пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью в Украине.

Его исключили из официального реестра игроков сборных Украинской ассоциации футбола, отобрали украинскую тренерскую лицензию, а также аннулировали все титулы, медали чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины.

Анатолий Тимощук (фото: instagram.com/timo44official)

В день рождения спортсмена, 30 марта, Луцкий городской совет лишил его звания "Почетного гражданина города Луцка".

В январе 2023-го против бывшего футболиста сборной ввели персональные санкции сроком на 10 лет.

Недавно также обнаружили документальное подтверждение того, что Анатолий предпринял попытку получения румынского паспорта, предоставив фальшивые документы.