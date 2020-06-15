ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екс-"динамівець" запропонував провести матч між українцями і росіянами

STYLERЖиття    15.06.2020 - 12:32
Екс-"динамівець" запропонував провести матч між українцями і росіянами
Екс-футболіст Олег Саленко шокував висловлюванням (фото: wikimedia by Oleg Dubyna)

Колишній футболіст шокував своєю заявою

Колишній футболіст "Динамо" Олег Саленко запропонував провести товариський матч між українцями та росіянами. Він вважає, що було б добре, якби ветерани з двох сторін зустрілися на Чемпіонаті світу з футболу. Також колишній гравець "Динамо" не виключає проведення матчу на нейтральній території.

"Україна проти Росії на Євро? Я вітаю такі ідеї. Згоден, пора вже закінчувати цю дурницю між Україною і Росією. Я б взагалі хотів запропонувати для початку провести товариський матч між збірними ветеранів України і Росії. Може бути, навіть на нейтральній території", - сказав екс-"динамівець" Sport.ua.

Саленко зазначив, що він підтримує дружні стосунки з росіянами і не бачить в цьому нічого поганого.

"Спілкуюся з друзями з Росії. Вони теж підтримують ідею. Але, звичайно, Українська асоціація футболу на це не піде. Втрутиться політика. Найближчі рік-два, напевно, нічого в цьому питанні не зміниться. Упевнений, треба до чортової матері закінчувати цей конфлікт. Як з боку України, так і з боку "ДНР-ЛНР" та їх кураторів. Я був там, ми грали в футбол недалеко від військових дій", - поділився екс-футболіст.

Екс-"динамівець" висловився з приводу конфлікту на Донбасі і Криму.

"Знаємо, що військові між собою теж спілкуються. Потрібно знаходити спільну мову і Донбас повертати до складу України. Крим? Тут складніше. Там вже багато військових російських баз, ядерну зброю завезуть скоро", - сказав Саленко.

Як ми раніше писали, бразильський футболіст "Шахтаря" одружився на українці.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Динамо
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся