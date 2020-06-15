Екс-"динамівець" запропонував провести матч між українцями і росіянами

Екс-футболіст Олег Саленко шокував висловлюванням (фото: wikimedia by Oleg Dubyna)

Колишній футболіст шокував своєю заявою

Колишній футболіст "Динамо" Олег Саленко запропонував провести товариський матч між українцями та росіянами. Він вважає, що було б добре, якби ветерани з двох сторін зустрілися на Чемпіонаті світу з футболу. Також колишній гравець "Динамо" не виключає проведення матчу на нейтральній території.

"Україна проти Росії на Євро? Я вітаю такі ідеї. Згоден, пора вже закінчувати цю дурницю між Україною і Росією. Я б взагалі хотів запропонувати для початку провести товариський матч між збірними ветеранів України і Росії. Може бути, навіть на нейтральній території", - сказав екс-"динамівець" Sport.ua.

Саленко зазначив, що він підтримує дружні стосунки з росіянами і не бачить в цьому нічого поганого.

"Спілкуюся з друзями з Росії. Вони теж підтримують ідею. Але, звичайно, Українська асоціація футболу на це не піде. Втрутиться політика. Найближчі рік-два, напевно, нічого в цьому питанні не зміниться. Упевнений, треба до чортової матері закінчувати цей конфлікт. Як з боку України, так і з боку "ДНР-ЛНР" та їх кураторів. Я був там, ми грали в футбол недалеко від військових дій", - поділився екс-футболіст.

Екс-"динамівець" висловився з приводу конфлікту на Донбасі і Криму.

"Знаємо, що військові між собою теж спілкуються. Потрібно знаходити спільну мову і Донбас повертати до складу України. Крим? Тут складніше. Там вже багато військових російських баз, ядерну зброю завезуть скоро", - сказав Саленко.

Як ми раніше писали, бразильський футболіст "Шахтаря" одружився на українці.

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Автор: Людмила Жукова