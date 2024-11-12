Екс-чоловік Меган Фокс відреагував на її вагітність від молодого нареченого

Так, актор зрадів за екс-дружину і побажав їй з молодим обранцем щастя.

"Браян знає, якою чудовою матір'ю вона була і залишається для їхніх дітей, і він не думає, що це якось зміниться, коли вона народить Колсону ще одну дитину", - розповів інсайдер.

За словами співрозмовника видання, актор дізнався про "цікавий" стан екскоханої раніше за інших і сприйняв новину "спокійно".

Браян Остін Грін (фото: instagram.com/brianaustingreen)

"Він зустріне нову дитину Меган, коли та з'явиться на світ, без зайвих переживань. Браян не збирається використовувати цей чудовий момент у їхньому житті, щоб потішити своє его. Він знав про це ще до того, як про це дізнався весь світ. Браян спокійно до цього ставиться", - заявило джерело.

Брайан Остин Грін заявив, що готовий підтримувати Меган Фокс і її обранця у всьому, проте втручатися в їхні справи щодо виховання дітей він не планує.

Меган Фокс з колишнім чоловіком (фото: Getty Images)

Що відомо про стосунки Меган Фокс і Браяна Остіна Гріна

Зірки перебували у шлюбі з 2010 по 2021 рік. У Фокс троє синів від Гріна - 10-річний Ноа, 9-річний Боді та 6-річний Джорні.

Браян наразі перебуває у стосунках із професійною танцівницею Шарною Берджесс. У 2022 році в них народився син Зейн, а минулого року вони офіційно оголосили про заручини.

Браян Остін Грін з коханою (фото: instagram.com/brianaustingreen)

Шарна в одному з інтерв’ю поділилася, що у Меган Фокс та Браяна Остіна Гріна склалися чудові стосунки після розлучення, адже вони поставили на перше місце благополуччя своїх дітей. Колишнє подружжя доклало всіх зусиль, щоб забезпечити синам здорове й гармонійне середовище.