Екс-чоловік Ані Лорак показав, як змінилася їхня спільна дочка: нові фото

Колишній чоловік зрадниці Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу показав, як сильно змінилася їхня спільна дочка Софія. Вчора, 9 червня, дівчинці виповнилось 12 років і батько показав їхні спільні фото.
Знімки він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Судячи з усього, зараз бізнесмену рідко вдається бачиться з донькою. Він показав фото, на яких Софія виглядає помітно дорослішою. Також поділився архівним знімком, на якому позує поруч з нею.
Налчаджіоглу назвав дочку своєю любов'ю, а також пожартував, що вони - "Льолік і Болік".
Софія Налчаджиоглу (instagram.com/muratnalca)
Софія сильно змінилася, вона швидко росте і експериментує з зачіскою. На фото, які опублікував її батько, вона знову освітлила волосся і вже почала робити модні зачіски.
Помітно, що дівчина любить вільний стиль одягу, носити об'ємні наряди і обирає штани, а не спідниці.
Де зараз живе дочка Ані Лорак - невідомо.
Мурат Налчаджиоглу привітав доньку з днем народження (скриншот)
Додамо, що Мурат Налчаджиоглу 3 червня одружився з 28-річною Лілією. Пара побралася в розкішних апартаментах в Конча-Заспі.
Разом пара з 2020 року. Заручилися вони ще у вересні 2021 року, але до весілля справа дійшла тільки зараз.
Лілія - візажист з Києва, навчає мистецтву make-up. У дівчини є дочка від попередніх стосунків.
Мурат з Лілією і доньками (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___)
Раніше ми повідомляли, Ані Лорак нещодавно засвітилася на цинічному відео у день загибелі українських дітей від російських ракет.
Також ми писали, що Лорак із донькою рознесли за фото на відпочинку. Користувачі нагадали Кароліні, що вона мовчить про війну в Україні.