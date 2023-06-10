Екс-чоловік Ані Лорак показав, як змінилася їхня спільна дочка: нові фото

Як бізнесмен привітав доньку

Судячи з усього, зараз бізнесмену рідко вдається бачиться з донькою. Він показав фото, на яких Софія виглядає помітно дорослішою. Також поділився архівним знімком, на якому позує поруч з нею.

Налчаджіоглу назвав дочку своєю любов'ю, а також пожартував, що вони - "Льолік і Болік".

Софія Налчаджиоглу (instagram.com/muratnalca)

Як змінилась дівчина

Софія сильно змінилася, вона швидко росте і експериментує з зачіскою. На фото, які опублікував її батько, вона знову освітлила волосся і вже почала робити модні зачіски.

Помітно, що дівчина любить вільний стиль одягу, носити об'ємні наряди і обирає штани, а не спідниці.

Де зараз живе дочка Ані Лорак - невідомо.

Мурат Налчаджиоглу привітав доньку з днем народження (скриншот)

Софія Налчаджіоглу активно веде свої соцмережі (@soniknomik_offikall)

Додамо, що Мурат Налчаджиоглу 3 червня одружився з 28-річною Лілією. Пара побралася в розкішних апартаментах в Конча-Заспі.

Разом пара з 2020 року. Заручилися вони ще у вересні 2021 року, але до весілля справа дійшла тільки зараз.

Лілія - візажист з Києва, навчає мистецтву make-up. У дівчини є дочка від попередніх стосунків.

Мурат з Лілією і доньками (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___)