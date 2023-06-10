Экс-супруг Ани Лорак показал, как изменилась их общая дочь: новые фото

Бывший муж предательницы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу показал, как сильно изменилась их общая дочь София. Вчера, 9 июня, девочке исполнилось 12 лет, и отец показал их общие фото.
Снимки он опубликовал на своей странице в Instagram.
Судя по всему, сейчас бизнесмену редко удается видеться с дочерью. Он показал фото, на которых София выглядит заметно взрослее. Также поделился архивным снимком, на котором позирует рядом с ней.
Налчаджиоглу назвал дочь своей любовью, а также пошутил, что они - "Льолік і Болік".
София Налчаджиоглу (instagram.com/muratnalca)
София сильно изменилась, она быстро растет и экспериментирует с прической. На фото, опубликованном ее отцом, она снова осветила волосы и уже начала делать модные прически.
Заметно, что девушка любит свободный стиль одежды, носит объемные наряды и выбирает брюки, а не юбки.
Где сейчас живет дочь Ани Лорак - неизвестно.
Мурат Налчаджиоглу поздравил дочь с днем рождения (скриншот)
Добавим, что Мурат Налчаджиоглу 3 июня женился на 28-летней Лилии. Пара обручилась в роскошных апартаментах в Конча-Заспе.
Вместе пара с 2020 года. Обручились они еще в сентябре 2021 года, но до свадьбы дело дошло только сейчас.
Лилия - визажист из Киева, обучает искусству make-up. У девушки есть дочь от предыдущих отношений.
Мурат с Лилией и дочерьми (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___)
Ранее мы сообщали, что Ани Лорак недавно засветилась на циничном видео в день гибели украинских детей от российских ракет.
Также мы писали, что Лорак с дочерью разнесли за фото на отдыхе. Пользователи напомнили Каролине, что она молчит о войне в Украине.