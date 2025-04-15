Екс-чемпіон світу зробив заяву про повернення Ломаченка

Карʼєра Ломаченка

За словами екс-боксера та тренера, "Лома" все ще може показати свій бокс, якщо повернеться ринг, незважаючи на вік та важку карʼєру. Проте, тут найважливішим буде саме стан боксера, адже у нього були травми та проблеми зі здоровʼям.

"Я вважаю, що Ломаченко один з найкращих, не дивлячись на його вік та важку карʼєру він може дати будь-якому чемпіону такий бій, що не факт, що хтось виграє", - сказав екс-чемпіон світу.

Також Сенченко додав, що він хотів би побачити поєдинки Ломаченка проти найкращих боксерів. Серед бажаних суперників - Кейшон Девіс, Джервонта Девіс та Шакур Стівенсон. За словами В'ячеслава, українець може створити проблеми кожному чемпіону.

Коли востаннє бився Ломаченко

Останній бій Василя Ломаченка відбувся 12 травня 2024 року в Перті, Австралія, проти Джорджа Камбососа-молодшого. На кону стояв вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі. Ломаченко домінував протягом усіх 11 раундів, двічі відправивши Камбососа в нокдаун і змусивши його кут здатися після серії ударів у корпус. Суддівські картки на момент зупинки бою показували перевагу Ломаченка з рахунками 99–91 (двічі) та 98–92.

Ця перемога дозволила Ломаченку повернутися на чемпіонський рівень після поразки від Девіна Хейні у травні 2023 року, коли він намагався стати абсолютним чемпіоном світу. Після бою з Камбососом Ломаченко висловлював намір продовжити кар'єру, зокрема, розглядаючи можливість бою з Шакуром Стівенсоном.

Зараз здоров'я Василя Ломаченка залишається під питанням, оскільки він досі не ухвалив остаточного рішення щодо продовження кар'єри.​

Менеджер боксера, Егіс Клімас, повідомляв, що Ломаченко отримав травму спини під час тренувань, що призвело до необхідності проведення медичного обстеження. Поки що результати обстеження не оприлюднені, і лише після їх отримання можна буде визначити подальші кроки спортсмена.

Незважаючи на травму, Ломаченко почав відновлювальні тренування та фізіотерапію, що свідчить про позитивну динаміку в його стані. Клімас зазначав, що боксер може повернутися на ринг або завершити кар'єру, залежно від результатів обстеження та власного бажання