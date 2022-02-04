Экосистема Азовского моря под угрозой из-за рыбы-агрессора из России

В Азовское море может попасть из Черного радужная форель, которая недавно вырвалась из питомника в окрестностях Сочи в России после шторма, что повредил заграждение. Эта рыба является одним из самых агрессивных морских хищников, и способна, предупреждают эксперты, нанести серьезный урон водным экосистемам наших морей.

Хотя Oncorhynchus mykiss (радужная форель, микижа) является пресноводной, эта рыба семейства лососевых способна, достигнув определенной массы, хорошо приспосабливаться к условиям моря.

Вскоре после своего побега - под Сочи вырвалось около 300 тонн радужной форели - рыбу стали часто вылавливать рыбаки в разных районах оккупированного Крыма.

При этом российские специалисты утверждают, что рыба не выживет в Черном море, так как пресноводная. Но, тем не менее, радужную форель уже более недели вылавливают по всему черноморскому побережью. Очевидно, что чувствует себя в наших морях она вполне комфортно.

Кроме того, в 2018-м сообщалось о планах выращивать в захваченном АРК ту самую радужную форель, причем именно в морской воде.

Попасть в акваторию Азовского моря через Керченский пролив для нее совершенно не проблема, да и условия для радужной форели там будут более благоприятные из-за меньшей солености, чем Черное море.

Какую угрозу может это принести

Радужная форель может подавить существующую фауну в Азовском море, она легко заселяет водоемы и вызывает изменения в популяциях беспозвоночных, которые, в свою очередь, влияют на другие виды рыб, питающихся этим же типом пищи.

Кроме того, радужная форель также является носителем паразита, который вызывает вихревые заболевания, как в популяции выращиваемых на ферме лососевых рыб, так и у рыб, проживающих в дикой природе.

При этом, по мнению главреда Arabatka.UA Евгения Смельчакова, вероятность полноценной акклиматизации радужной форели в Азовском море сравнительно мала.

"Причин тому несколько: во-первых, форель - достаточно холодолюбивый вид, который требует большого содержания кислорода в воде, а для Азовского моря это является проблемой, во-вторых, эта рыба даже для искусственного разведения требует высокого качества воды и при этом низкого содержания загрязнителей и токсических веществ. В Черном море таким токсическим веществом является, например, естественный для него сероводород. В Азовском - удобрения с полей, частицы микропластика и т.д." - говорит он.

Сыграют ли выше названные факторы свою роль в вопросе обживания радужной форелью Азова, покажет время, в сейчас можно констатировать, что по безопасности водных экосистем Крымского полуострова уже нанесен удар.