Екосистема Азовського моря під загрозою через рибу-агресора з Росії

В Азовське море може потрапити з Чорного райдужна форель, яка нещодавно вирвалася з розплідника в околицях Сочі в Росії після шторму, що пошкодив загородження. Ця риба є одним з найагресивніших морських хижаків, і здатна, попереджають експерти, завдати серйозної шкоди водним екосистемам наших морів.

Хоча Oncorhynchus mykiss (райдужна форель, мікіжа) є прісноводною, ця риба сімейства лососевих здатна, досягнувши певної маси, добре пристосовуватися до умов моря.

Незабаром після своєї втечі - під Сочі вирвалося близько 300 тонн райдужного пструга - рибу стали часто виловлювати рибалки в різних районах окупованого Криму.

При цьому російські фахівці стверджують, що риба не виживе в Чорному морі, оскільки прісноводна. Але, з усім тим, райдужну форель вже понад тиждень виловлюють по всьому чорноморському узбережжю. Очевидно, що відчуває себе в наших морях вона цілком комфортно.

Крім того, в 2018-му повідомлялося про плани вирощувати в захопленому АРК того самого райдужного пструга, причому саме в морській воді.

Потрапити в акваторію Азовського моря через Керченську протоку для нього зовсім не проблема, та й умови для райдужної форелі там будуть більш сприятливі через меншу солоності, ніж Чорне море.

Яку загрозу може це принести

Райдужна форель може придушити існуючу фауну в Азовському морі, вона легко заселяє водойми і викликає зміни в популяціях безхребетних, які, своєю чергою, впливають на інші види риб, що харчуються цим же типом їжі.

Крім того, райдужна форель також є носієм паразита, який викликає вихрові захворювання, як в популяції вирощуваних на фермі лососевих риб, так і у риб, що проживають в дикій природі.

При цьому, на думку головреда Arabatka.UA Євгенія Смельчакова, ймовірність повноцінної акліматизації райдужної форелі в Азовському морі порівняно мала.

"Причин тому кілька: По-перше, форель - досить холодолюбний вид, який вимагає великого вмісту кисню у воді, а для Азовського моря це є проблемою, по-друге, ця риба навіть для штучного розведення вимагає високої якості води і при цьому низького вмісту забруднювачів і токсичних речовин. У Чорному морі такою токсичною речовиною є, наприклад, природний для нього сірководень. В Азовському - добрива з полів, частинки мікропластика тощо" - говорить він.

Чи зіграють вище названі фактори свою роль в питанні обживання райдужною фореллю Азова, покаже час, в зараз можна констатувати, що по безпеці водних екосистем Кримського півострова вже завдано удару.