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Економте на покупках з безкоштовними застосунками для магазинів: топ найкращих

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Середа 24 серпня 2022 17:30
Економте на покупках з безкоштовними застосунками для магазинів: топ найкращих Фото: Один з українських магазинів (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

В наш непростий час важливо вести розмірений спосіб життя, адже ціни підвищуються постійно, а рівень доходів за ними не встигає. На щастя, є ряд застосунків, доступних які можуть полегшити наше життя.

Які додатки для економії мають найвищий рейтинг, і який функціонал вони пропонують - читайте в матеріалі Styler далі.

Blix UKRAINE

Цей універсальний застосунок має дуже високу оцінку від споживачів: 4,9 балів. І не дарма.

Blix UKRAINE дає змогу не тільки дізнаватися про останні акції та знижки. Тут можна створювати списки покупок, додавати дисконтні карти різних магазинів.

А ще тут зібрані безкоштовні пропозиції: фінансова допомога сім'ям, мапи волонтерства, ліки, протези, організації для допомоги ВПО тощо.

З нових функцій - актуальні втрати ворога. Також можна побачити карту найближчих до вас сховищ.

Економте на покупках з безкоштовними застосунками для магазинів: топ найкращихЕкономте на покупках з безкоштовними застосунками для магазинів: топ найкращих

Функціонал додатку Blix UKRAINE (скріншот)

Знижки та акції України

Цей додаток з оцінкою 4,4 бали максимально простий для користувача. За алфавітним порядком тут розташований список магазинів, проте ви можете додати в обране ті, до яких ви ходите найчастіше. Вони будуть показуватися на початку списку.

Також можна додати дисконтні картки, щоб не носити з собою пластик.

Економте на покупках з безкоштовними застосунками для магазинів: топ найкращих

Як користуватися додатком (скріншот)

Love Sales - знижки та акції

Цей додаток з рейтингом 4,6 балів схожий на попередній. Він має три основні функції: список, каталогів, список магазинів (і акцій і них), а також можливість додати дисконтні картки.

Економте на покупках з безкоштовними застосунками для магазинів: топ найкращих

Функціонал додатку Love Sales (скріншот)

Pokupon SuperDeal

Pokupon - це доволі відомий застосунок з рейтингом 4,8, який пропонує придбати купон і обміняти його на відсоткову знижку в сфері розваг, харчування, фітнесу, туризму тощо.

Економте на покупках з безкоштовними застосунками для магазинів: топ найкращих

Додаток Pokupon SuperDeal (скріншот)

Раніше ми писали, скільки насправді електроенергії споживає телевізор.

Також читайте, як економити гроші з будь-якої зарплати.

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