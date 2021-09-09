Экономьте 5%: Милованов рассказал, почему украинцы не становятся миллиардерами

Как накопить на пенсию

По словам бывшего министра, украинцы должны быть серьезными и подумать о накоплении пенсий. Для этого они должны откладывать хотя бы от 2 до 5% дохода.

"Если вы будете откладывать хоть 5% дохода в месяц, то за год вы накопите половину месячной зарплаты. Через несколько лет у вас будет пол годовой зарплаты", - сказал Милованов.

Далее Тимофей Милованов аргументировал, почем уже украинцы должны откладывать на пенсию.

"У Уорена Баффета в 60 лет был миллиард долларов, а сейчас десятки миллиардов долларов, а все потому, что он был финансово грамотным. Через несколько лет, если откладывать 5% зарплаты можно будет насобирать достаточно, чтобы купить ОВГЗ или вложить еще куда-то", - сообщил он.

Интересно, что нардеп Алексей Гончаренко ответил Милованову, что откуда у людей в Украине накопления, если некоторые получали по 1500 гривен заработной платы.

Кто такой Уоренн Баффет

Интересно, почему Милованов решил сравнить простого украинца с одним из самых известных американских предпринимателей - остается загадкой. По мнению экс-министра экономики, украинцы не становятся миллиардерами просто потому, что не откладывают часть дохода...

Уоррен Эдвард Баффетт - американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов, состояние которого на сентябрь 2018 года оценивалось в 108,4 млрд долларов, а на 12 февраля 2019 года в 84,9 млрд долларов, что делало его четвертым самым богатым человеком в мире.