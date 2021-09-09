Економте 5%: Милованов розповів, чому українці не стають мільярдерами

Як накопичити на пенсію

За словами колишнього міністра, українці повинні бути серйозними і подумати про накопичення пенсій. Для цього вони повинні відкладати хоча б від 2 до 5% доходу.

"Якщо ви будете відкладати хоч 5% доходу на місяць, то за рік ви накопичите половину місячної зарплати. Через кілька років у вас буде пів річної зарплати", - сказав Милованов.

Далі Тимофій Милованов аргументував, чому вже українці повинні відкладати на пенсію.

"У Уорена Баффета в 60 років був мільярд доларів, а зараз десятки мільярдів доларів, а все тому, що він був фінансово грамотним. Через кілька років, якщо відкладати 5% зарплати можна буде назбирати достатньо, щоб купити ОВДП або вкласти ще кудись",- повідомив він.

Цікаво, що нардеп Олексій Гончаренко відповів Мілованову, що звідки у людей в Україні накопичення, якщо деякі отримували по 1500 гривень заробітної плати.

Хто такий Уорен Баффет

Цікаво, чому Милованов вирішив порівняти простого українця з одним з найвідоміших американських підприємців - залишається загадкою. На думку екс-міністра економіки, українці не стають мільярдерами просто тому, що не відкладають частину доходу...

Уоррен Едвард Баффетт - американський підприємець, один з найбільших і найбільш відомих у світі інвесторів, статки якого на вересень 2018 року оцінювалися в 108,4 млрд доларів, а на 12 лютого 2019 року в 84,9 млрд доларів, що робило його четвертою найбагатшою людиною в світі.