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Єврокомісія високо оцінила розвиток "зеленої" енергетики в Україні

Середа 06 грудня 2023 20:19
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Єврокомісія високо оцінила розвиток "зеленої" енергетики в Україні Фото: Єврокомісія високо оцінила розвиток зеленої енергетики в Україні (flickr)
Автор: Сергей Новиков

В ході Кліматичного саміту ООН COP28 виконавчий віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович високо оцінив розвиток зеленої енергетики в Україні та окремо відзначив внесок ДТЕК у забезпечення зеленого переходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шефчовича під час панельної дискусії на СОР28.

"Я часто бував в Україні до початку війни і я казав вам, що ви можете бути суперсилою Європи. Ви можете бути суперсилою Європи у відновлювальній енергетиці, зеленому водні. Це тому що ви маєте всі необхідні складові у вашій країні, щоб стати дуже важливим гравцем у галузі технологій, що орієнтуються на майбутнє", - сказав Шефчович.

В рамках СОР28 очільник ДТЕК Максим Тімченко подякував віце-президенту Європейської комісії за визнання внеску ДТЕК у забезпечення зеленого переходу в контексті будівництва Тилігульської ВЕС.

Раніше ДТЕК та провідний у світі виробник вітротурбін компанія Vestas підписали меморандум, який передбачає завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції - Тилігульської ВЕС.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищують 650 млн євро, а встановлена потужність станції становитиме 500 МВт.

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