Как экономить газ дома простыми способами: эти советы точно работают

Стоимость коммунальных услуг растет прямо на глазах, и многие жители Украины задумываются об экономии. Платежки за газ даже в летние месяцы часто неприятно удивляют. Однако простые способы помогут сэкономить часть ваших средств.
Как сэкономить на потреблении газа дома – читайте в материале ниже.
И это важно – очищайте горелки от жира и копоти регулярно, так как грязь не только портит красоту вашей плиты, но и отнимает лишние деньги. Чем чище горелки – тем меньше газа нужно для нагревания до нужной температуры. Обратите внимание на цвет пламени – оно должно быть синим. Если видите красные или оранжевые тона – срочно проведите чистку горелок.
Посуда должна соответствовать размеру горелки. Если вы поставите большую кастрюлю на маленькую горелку – то потратите в два раза больше газа, чтобы ее нагреть. Дно ваших кастрюль должно быть идеально плоским. Если кастрюля деформирована – выбрасывайте. И наливайте в кастрюли ровно столько воды, сколько вам нужно.
Во время готовки накрывайте посуду крышкой. Вода закипает таким образом в два раза быстрее, овощи и мясо тушатся тоже быстрее. Это снизит ваше потребление газа в разы. Кроме того, ваши блюда получат насыщенный вкус, так как будет минимизирован доступ кислорода.
При готовке убавляйте газ после того, как вода закипела. Не оставляйте газ включенным, если вы сняли кастрюлю с плиты, сразу выключайте. Следите за тем, как распределяется пламя по дну вашей посуды. Если огонь выходит за пределы вашей кастрюли – будет перерасход. Пламя должно нагревать посуду ровно по центру.
Всегда проверяйте исправность дверки духовки перед готовкой – она должна плотно закрываться и не выпускать тепло. Используйте ее максимально с пользой. Можно готовить одновременно два блюда – на одном листе поставить пирог, на втором – мясо.
Старый нагар на посуде – к тратам. Снять его с посуды довольно легко: возьмите раствор уксусной или соляной кислоты, или специальные средства. Чистая посуда способна пропускать тепло в 30 раз лучше, чем посуда с известковым налетом или копотью.
Во время приготовления пищи застелите поверхность плиты фольгой. Это поможет избежать загрязнения – после готовки можно снять фольгу и выбросить. А еще фольга будет отражать пламя и уменьшит потери тепла.
Эксперты утверждают, что эти простые советы по экономии помогут снизить потребление газа на кухне до 15-20%.
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