Как экономить газ дома простыми способами: эти советы точно работают

Следите за чистотой вашей плиты

И это важно – очищайте горелки от жира и копоти регулярно, так как грязь не только портит красоту вашей плиты, но и отнимает лишние деньги. Чем чище горелки – тем меньше газа нужно для нагревания до нужной температуры. Обратите внимание на цвет пламени – оно должно быть синим. Если видите красные или оранжевые тона – срочно проведите чистку горелок.

Выбирайте кастрюли для готовки правильно

Посуда должна соответствовать размеру горелки. Если вы поставите большую кастрюлю на маленькую горелку – то потратите в два раза больше газа, чтобы ее нагреть. Дно ваших кастрюль должно быть идеально плоским. Если кастрюля деформирована – выбрасывайте. И наливайте в кастрюли ровно столько воды, сколько вам нужно.

Пользуйтесь крышками

Во время готовки накрывайте посуду крышкой. Вода закипает таким образом в два раза быстрее, овощи и мясо тушатся тоже быстрее. Это снизит ваше потребление газа в разы. Кроме того, ваши блюда получат насыщенный вкус, так как будет минимизирован доступ кислорода.

Следите за конфорками

При готовке убавляйте газ после того, как вода закипела. Не оставляйте газ включенным, если вы сняли кастрюлю с плиты, сразу выключайте. Следите за тем, как распределяется пламя по дну вашей посуды. Если огонь выходит за пределы вашей кастрюли – будет перерасход. Пламя должно нагревать посуду ровно по центру.

Плотно закрывайте духовку

Всегда проверяйте исправность дверки духовки перед готовкой – она должна плотно закрываться и не выпускать тепло. Используйте ее максимально с пользой. Можно готовить одновременно два блюда – на одном листе поставить пирог, на втором – мясо.

Используйте только чистую посуду

Старый нагар на посуде – к тратам. Снять его с посуды довольно легко: возьмите раствор уксусной или соляной кислоты, или специальные средства. Чистая посуда способна пропускать тепло в 30 раз лучше, чем посуда с известковым налетом или копотью.

Используйте фольгу

Во время приготовления пищи застелите поверхность плиты фольгой. Это поможет избежать загрязнения – после готовки можно снять фольгу и выбросить. А еще фольга будет отражать пламя и уменьшит потери тепла.

Эксперты утверждают, что эти простые советы по экономии помогут снизить потребление газа на кухне до 15-20%.