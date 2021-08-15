Як економити газ вдома простими способами: ці поради точно працюють

Вартість комунальних послуг зростає прямо на очах, і багато жителів України замислюються про економію. Платіжки за газ навіть у літні місяці часто неприємно дивують. Однак прості способи допоможуть заощадити частину ваших коштів.
Як заощадити на споживанні газу вдома – читайте в матеріалі нижче.
І це важливо - очищайте пальники від жиру і кіптяви регулярно, оскільки бруд не тільки псує красу вашої плити, але і забирає зайві гроші. Чим чистіше пальник - тим менше газу потрібно для нагрівання до потрібної температури. Зверніть увагу на колір полум'я - воно повинно бути синім. Якщо бачите червоні або помаранчеві тони – терміново проведіть чистку пальників.
Посуд повинен відповідати розміру пальника. Якщо ви поставите велику каструлю на маленький пальник – то витратите у два рази більше газу, щоб її нагріти. Дно ваших каструль має бути ідеально плоским. Якщо каструля деформована - викидайте. І наливайте в каструлі рівно стільки води, скільки вам потрібно.
Під час готування накривайте посуд кришкою. Вода закипає таким чином у два рази швидше, овочі та м'ясо тушкуються теж швидше. Це знизить ваше споживання газу в рази. Крім того, ваші страви отримають насичений смак, оскільки буде мінімізований доступ кисню.
При готуванні зменшуйте газ після того, як вода закипіла. Не залишайте газ включеним, якщо ви зняли каструлю з плити, відразу вимикайте. Слідкуйте за тим, як розподіляється полум'я по дну вашої посуду. Якщо вогонь виходить за межі вашої каструлі - буде перевитрата. Полум'я повинно нагрівати посуд рівно по центру.
Завжди перевіряйте справність дверки духовки перед приготуванням - вона повинна щільно закриватися і не випускати тепло. Використовуйте її максимально з користю. Можна готувати одночасно дві страви – на одному листі поставити пиріг, на другому - м'ясо.
Старий нагар на посуді - до витрат. Зняти його з посуду досить легко: візьміть розчин оцтової або соляної кислоти, або спеціальні засоби. Чистий посуд здатна пропускати тепло в 30 разів краще, ніж посуд з вапняним нальотом або кіптявою.
Під час приготування їжі застеліть поверхню плити фольгою. Це допоможе уникнути забруднення - після готування можна зняти фольгу і викинути. А ще фольга буде відображати полум'я і зменшить втрати тепла.
Експерти стверджують, що ці прості поради щодо економії допоможуть знизити споживання газу на кухні до 15-20%.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти розповіли на чому категорично не можна економити.
А також повідомляли про те, що експерти розповіли, як можна заощадити на електроенергії.