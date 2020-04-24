Экономисты рассказали, грозит ли Украине голод из-за мирового кризиса

Как повлияет мировой кризис на Украину (Коллаж РБК-Украина)

Эксперты дали оценку возможности продовольственного кризиса в Украине из-за пандемии коронавируса

Коронавирус может вызвать продовольственный кризис по всему миру - уже через несколько месяцев, говорят в ООН, голод может начаться в бедных странах, а потом перекинуться и на более богатые государства. Но вот в Украине продовольственного кризиса, даже во время продленного карантина, не будет, уверяют эксперты аграрного бизнеса. Ведь наши фермеры ежегодно выращивают достаточное количество стратегических продуктов: зерна, мяса и молочных изделий. Помешать фермерам может только погода.

"Если мы посмотрим на период осени 2019 года - она ​​не была особенно богата дождями, зима была без снега, и земля не получила достаточно влаги. Поэтому сейчас мы быстрыми темпами проводим посевную кампанию", - рассказал эксперт аграрного рынка Денис Марчук в программе "Ранок з Україною".

Ежегодно Украина выращивает зерновых более шестидесяти миллионов тонн. А потребляет только шестую часть - около десяти тонн. Все остальное - на экспорт. На продаже зерновых наше государство ежегодно зарабатывало около двадцати миллиардов долларов. Хватит украинцам и стратегических продуктов - мяса, кур и яиц.

"За счет закрытия экспортных коридоров на внутреннем рынке даже яйца и другая продукция подешевели, потому что мы производим больше, чем потребляем", - объясняет эксперт.

А вот цена на популярные товары - курятину, мясо и борщевой набор - может повыситься, но минимально, прогнозируют экономисты. Дешевую цену на социальную продуктовую корзину во время карантина должны вместе формировать власть, производители и продавцы.

"Большого роста цен не будет. Нужно за один стол посадить торговые сети, производителей товаров и нашу государственную службу. Если мы на социальные товары уменьшим на 20 процентов НДС - это пятая часть экономии. Если мы договоримся с розничными сетями, чтобы они ставили не 20 процентов наценок, а хотя бы пять - понятно, что и цена будет меньше", - поделился экономист Игорь Гарбарук.

А еще цены на социальные продукты - гречку, соль, хлеб и макароны - растут во время массовой паники, которую в середине марта вызвал всеукраинский карантин. Поэтому специалисты советуют благоразумно относиться к покупкам и не брать лишнего.

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