Економісти розповіли, чи загрожує Україні голод через світову кризу

Як вплине світова криза на Україну (Колаж РБК-Україна)

Експерти дали оцінку можливості продовольчої кризи в Україні через пандемію коронавірусу

Коронавірус може викликати продовольчу кризу по всьому світу - вже через кілька місяців, говорять в ООН, голод може початися в бідних країнах, а потім перекинутися і на більш багаті держави. Але ось в Україні продовольчої кризи, навіть під час продовженого карантину, не буде, запевняють експерти аграрного бізнесу. Адже наші фермери щорічно вирощують достатню кількість стратегічних продуктів: зерна, м'яса і молочних виробів. Перешкодити фермерам може тільки погода.

"Якщо ми подивимося на період осені 2019 року - вона не була особливо багата дощами, зима була без снігу, і земля не отримала достатньо вологи. Тому зараз ми швидкими темпами проводимо посівну кампанію", - розповів експерт аграрного ринку Денис Марчук в програмі "Ранок з Україною".

Щорічно Україна вирощує зернових понад шістдесят мільйонів тонн. А споживає лише шосту частину - близько десяти тонн. Все решта - на експорт. На продажу зернових наша держава щорічно заробляла близько двадцяти мільярдів доларів. Вистачить українцям і стратегічних продуктів - м'яса, курей та яєць.

"Внаслідок закриття експортних коридорів на внутрішньому ринку навіть яйця інша продукція подешевшали, тому що ми виробляємо більше, ніж споживаємо", - пояснює експерт.

А ось ціна на популярні товари - курятину, м'ясо і борщовий набір - може підвищитися, але мінімально, прогнозують економісти. Дешеву ціну на соціальну продуктовий кошик під час карантину повинні формувати влада, виробники та продавці.

"Великого зростання цін не буде. Потрібно посадити за один стіл торгові мережі, виробників товарів та нашу державну службу. Якщо ми на соціальні товари зменшимо на 20 відсотків ПДВ - це п'ята частина економії. Якщо ми домовимося з роздрібними мережами, щоб вони не ставили 20 відсотків націнок, а хоча б п'ять - зрозуміло, що і ціна буде менше", - поділився економіст Ігор Гарбарук.

А ще ціни на соціальні продукти - гречку, сіль, хліб і макарони - зростають під час масової паніки, яку в середині березня викликав всеукраїнський карантин. Тому фахівці радять розсудливо ставитись до покупок і не брати зайвого.

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