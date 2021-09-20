Экономист рассказал о накопительных пенсиях в Украине: не нужно ждать серьезных сумм

Введение накопительной пенсионной системы в Украине не имеет смысла из-за слабости экономики страны. Украинцам не стоит рассчитывать на серьезные суммы.

Об этом заявил экономист Олег Пендзин в эфире программы "Сегодня День" на телеканале " Украина 24 ".

Он отметил, что странах со слабой экономикой любое накопление не гарантирует сбережения средств.

"А если учитывать, что к собственным накоплениям будет доступ через 35 лет - это период страхового стажа, который вам даст возможность выйти на пенсию и воспользоваться этими деньгами - то маловероятно, что там останутся серьезные суммы", - заявил Пендзин.

Эксперт также напомнил, что страны со слабой экономикой, которые вводили систему накопительных пенсий, сталкивались с негативным опытом.

Пендзин заявил, что нужно учитывать инфляцию в Украине, которая на сегодня больше 10%, а те активы, которые предлагают банки, не дают возможности прироста.