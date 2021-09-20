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Экономист рассказал о накопительных пенсиях в Украине: не нужно ждать серьезных сумм

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Понедельник 20 сентября 2021 07:33
Экономист рассказал о накопительных пенсиях в Украине: не нужно ждать серьезных сумм Коллаж РБК-Украина: экономист рассказал о накопительных пенсиях в Украине
Автор: Роман Мирончук

Введение накопительной пенсионной системы в Украине не имеет смысла из-за слабости экономики страны. Украинцам не стоит рассчитывать на серьезные суммы.

Об этом заявил экономист Олег Пендзин в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

Он отметил, что странах со слабой экономикой любое накопление не гарантирует сбережения средств.

"А если учитывать, что к собственным накоплениям будет доступ через 35 лет - это период страхового стажа, который вам даст возможность выйти на пенсию и воспользоваться этими деньгами - то маловероятно, что там останутся серьезные суммы", - заявил Пендзин.

Эксперт также напомнил, что страны со слабой экономикой, которые вводили систему накопительных пенсий, сталкивались с негативным опытом.

Пендзин заявил, что нужно учитывать инфляцию в Украине, которая на сегодня больше 10%, а те активы, которые предлагают банки, не дают возможности прироста.

Напомним, с 1 октября 2021 года почти миллион украинцев получат прибавку к ежемесячной пенсии в несколько сотен гривен.

Мы также писали о том, что украинцы могут получить выплату в размере 10 пенсий. Такие выплаты полагаются работникам педагогической сферы, которые уходят на пенсию по возрасту.

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