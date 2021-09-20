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Економіст розповів про накопичувальні пенсії в Україні: не потрібно чекати серйозних сум

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Понеділок 20 вересня 2021 07:33
Економіст розповів про накопичувальні пенсії в Україні: не потрібно чекати серйозних сум Колаж РБК-Україна: економіст розповів про накопичувальні пенсії в Україні
Автор: Роман Мирончук

Введення накопичувальної пенсійної системи в Україні не має сенсу через слабкість економіки країни. Українцям не варто розраховувати на серйозні суми.

Про це заявив економіст Олег Пендзін в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

Він зазначив, що країнах зі слабкою економікою будь-яке накопичення не гарантує заощадження коштів.

"А якщо враховувати, що до власних накопичень буде доступ через 35 років - це період страхового стажу, який вам дасть можливість вийти на пенсію і скористатися цими грошима - то малоймовірно, що там залишаться серйозні суми", - заявив Пендзін.

Експерт також нагадав, що країни зі слабкою економікою, які вводили систему накопичувальних пенсій, стикалися з негативним досвідом.

Пендзін заявив, що потрібно враховувати інфляцію в Україні, яка на сьогодні більше 10%, А ті активи, які пропонують банки, не дають можливості приросту.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року майже мільйон українців отримають надбавку до щомісячної пенсії у кілька сотень гривень.

Ми також писали про те, що українці можуть отримати виплату у розмірі 10 пенсій. Такі виплати покладаються працівникам педагогічної сфери, які йдуть на пенсію за віком.

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