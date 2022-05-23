Экономист объяснил, когда в Украине подешевеют ранние овощи

Сейчас же с поставками молодых овощей и фруктов наблюдаются проблемы.

С чем это связано

Это объясняется и временной оккупацией восками РФ части Херсонской области, где фермеры выращивают большое количество ранней овощной продукции, и значительны подорожанием логистики импорта.

Соответственно цены на эти товары существенно выше прошлогодних.

Как подчеркивает директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, урожай не исчез, и у нас все есть - "однако мы любим свежее: молодой картофель, который ехал из Херсона, Египта, Израиля, парниковых и турецких помидоров, капусты и т.д".

"То есть на рынке было очень разнообразное предложение. С этим есть определенные проблемы", - добавил экономист.

Когда цены на новый урожай снизятся

Эксперт прогнозирует, что ориентировочно через две - две с половиной недели, то есть в первой декаде июня, на рынках будет овощи нового урожая из центра Украины, поэтому цены будут снижаться.

"Собственно, стоимость молодого картофеля уже уменьшилась. Еще 15 дней назад она стоила 70 гривен за килограмм, а сейчас ее можно купить за 20 гривен", - говорит Пендзин.