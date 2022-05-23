Економіст пояснив, коли в Україні подешевшають ранні овочі

Зараз же з поставками молодих овочів і фруктів спостерігаються проблеми.

З чим це пов'язано

Це пояснюється і тимчасовою окупацією військами РФ частини Херсонської області, де фермери вирощують велику кількість ранньої овочевої продукції, і значним подорожчанням логістики імпорту.

Відповідно ціни на ці товари істотно вище торішніх.

Як зауважує директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, урожай не зник, і у нас все є - "проте ми любимо свіже: молоду картоплю, яка їхала з Херсонщини, Єгипту, Ізраїлю, парникові та турецькі помідори, капусту тощо".

"Тобто на ринку була дуже різноманітна пропозиція. З цим є певні проблеми", - додав економіст.

Коли ціни на новий урожай знизяться

Експерт прогнозує, що орієнтовно через два - два з половиною тижні, тобто в першій декаді червня, на ринках буде овочі нового врожаю з центру України, тому ціни будуть знижуватися.

"Власне, вартість молодої картоплі вже зменшилася. Ще 15 днів тому вона коштувала 70 гривень за кілограм, а зараз її можна купити за 20 гривень", - говорить Пендзин.