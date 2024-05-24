Мобілізація в Україні. Які дані потрібно оновити військовозобов'язаним і коли дедлайн
Військовозобов'язаним в Україні нагадали, які саме дані обов'язково потрібно оновити з 18 травня. Також названо дату, до якої це потрібно зробити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.
Які саме дані треба оновити?
Військовозобов’язані мають до 16 липня передусім уточнити:
- адресу проживання;
- контактний номер телефону;
- адреси електронної пошти (за наявності);
До якого числа треба оновити дані згідно з новим законом про мобілізацію?
Новий закон про мобілізацію вступив у силу 18 травня. Військовозобов'язані мають оновити дані протягом 60 днів, тобто до 16 липня 2024 року.
"У цей період оновити дані мають всі, навіть ті, хто вже робив це у 2024 році або раніше до 18 травня 2024 року", - зазначають в Міноборони.
Для громадян України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, буде передбачено інший порядок оновлення даних.
Новий закон про мобілізацію в Україні
З 18 травня в Україні почав діяти новий закон щодо мобілізації в Україні. У зв'язку з цим, всі військовозобов'язані з 18 до 60 років повинні оновити свої дані.
Зробити це, як зазначають у Міноборони, можна кількома способами. А саме:
В Україні:
- у ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку чи за місцем проживання;
- у ЦНАП;
- через електронний кабінет військовозобов’язаного Резерв+.
За кордоном:
- надіслати повідомлення на офіційну електронну адресу на сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку;
- через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.
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