Мобілізація в Україні. Які дані потрібно оновити військовозобов'язаним і коли дедлайн

Військовозобов'язаним в Україні нагадали, які саме дані обов'язково потрібно оновити з 18 травня. Також названо дату, до якої це потрібно зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

Які саме дані треба оновити?

Військовозобов’язані мають до 16 липня передусім уточнити:

адресу проживання;

контактний номер телефону;

адреси електронної пошти (за наявності);

До якого числа треба оновити дані згідно з новим законом про мобілізацію?

Новий закон про мобілізацію вступив у силу 18 травня. Військовозобов'язані мають оновити дані протягом 60 днів, тобто до 16 липня 2024 року.

"У цей період оновити дані мають всі, навіть ті, хто вже робив це у 2024 році або раніше до 18 травня 2024 року", - зазначають в Міноборони.



Для громадян України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, буде передбачено інший порядок оновлення даних.

Новий закон про мобілізацію в Україні

З 18 травня в Україні почав діяти новий закон щодо мобілізації в Україні. У зв'язку з цим, всі військовозобов'язані з 18 до 60 років повинні оновити свої дані.

Зробити це, як зазначають у Міноборони, можна кількома способами. А саме:

В Україні:

у ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку чи за місцем проживання;

у ЦНАП;

через електронний кабінет військовозобов’язаного Резерв+.

За кордоном: