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Мобілізація в Україні. Які дані потрібно оновити військовозобов'язаним і коли дедлайн

Україна, П'ятниця 24 травня 2024 10:55
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Мобілізація в Україні. Які дані потрібно оновити військовозобов'язаним і коли дедлайн Фото: у Міноборони розповіли, які дані потрібно оновити військовозобов'язаним із 18 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Військовозобов'язаним в Україні нагадали, які саме дані обов'язково потрібно оновити з 18 травня. Також названо дату, до якої це потрібно зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

Які саме дані треба оновити?

Військовозобов’язані мають до 16 липня передусім уточнити:

  • адресу проживання;
  • контактний номер телефону;
  • адреси електронної пошти (за наявності);

До якого числа треба оновити дані згідно з новим законом про мобілізацію?

Новий закон про мобілізацію вступив у силу 18 травня. Військовозобов'язані мають оновити дані протягом 60 днів, тобто до 16 липня 2024 року.

"У цей період оновити дані мають всі, навіть ті, хто вже робив це у 2024 році або раніше до 18 травня 2024 року", - зазначають в Міноборони.

Для громадян України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, буде передбачено інший порядок оновлення даних.

Новий закон про мобілізацію в Україні

З 18 травня в Україні почав діяти новий закон щодо мобілізації в Україні. У зв'язку з цим, всі військовозобов'язані з 18 до 60 років повинні оновити свої дані.

Зробити це, як зазначають у Міноборони, можна кількома способами. А саме:

В Україні:

  • у ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку чи за місцем проживання;
  • у ЦНАП;
  • через електронний кабінет військовозобов’язаного Резерв+.

За кордоном:

  • надіслати повідомлення на офіційну електронну адресу на сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку;
  • через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

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