Екологічно та без болю: психологи розповіли, що важливо зробити під час розриву стосунків

Як спокійно розірвати стосунки

Будьте доброзичливими та чесними, але не жорстокими. Поясніть, чому ви хочете розлучитися. Водночас не варто розбирати "недоліки" іншої людини. Припиняючи стосунки, ми маємо уникати будь-якого звинувачення.

Розставання в стані гніву зазвичай сприяє діям та словам, про які ми потім шкодуємо чи докоряємо собі імпульсивністю. Ви добре знаєте один одного, а тому також добре знаєте, як "вдарити" одне одного там, де боляче.

Зменште катастрофізацію ситуації. Розірвання стосунків - це не кінець світу. Якщо ви розлучилися з повагою й за кілька місяців дійсно пошкодуєте про це, ви можете спробувати знову бути разом.

Подбайте про зменшення факторів вразливості, тобто таких, які підсилюватимуть болісні почуття від розриву. Важливим важелем впливу на наші емоційні реакції є голод, втома, недосипання чи велика кількість стресорів.

Що є вирішальним у розірванні стосунків

Вирішальним компонентом розірвання стосунків є фактичний відхід. Виходячи зі стосунків, ідіть. Якщо партнер чи партнерка все ще хоче бути з вами, то найгірше, що ви можете зробити, це створити враження, що це не остаточне рішення.

Повідомте людині, як саме поступово ви будете змінювати чи припиняти взаємодію. Уточніть, який тип контакту буде прийнятнішим. Наприклад, спочатку лише електронні листи, якщо так буде легше.

Запропонуйте деякий час не спілкуватися, якщо це взагалі можливо. Після розриву для вас обох важливо мати певний розумовий і фізичний простір для роботи над своїми думками та почуттями.

Ведіть щоденник думок про негативні думки

Психологи радять визначити когнітивні викривлення та практикуйте щодо них техніки усвідомленості. Визнайте, що думки - це не факти, а радше розумові події, які можуть вплинути на ваші емоції.

Спостерігайте за своїми думками як за хмарами, що пропливають повз або повторюйте тривожні думки вголос "карикатурним" голосом.

Поміркуйте про повторювані моделі або динаміку ваших стосунків з партнерами та членами сім’ї. Визначте будь-які моделі пошуку завірянь, страху бути покинутим або схильності до надмірних компромісів.

Робіть те, що приносить задоволення

Беріть участь у діяльності, яка приносить вам радість, навіть якщо вам цього не хочеться. Поступово повертайтеся до хобі, спілкування, оскільки ці дії можуть покращувати ваш настрій і допомагати відновлювати відчуття нормального життя.

Подумайте про свої цінності у стосунках і про те, що для вас є найважливішим. Зверніть увагу на такі якості, як довіра, спілкування, повага та особистісне зростання. Уточнення ваших цінностей стане керівництвом для більш здорової поведінки та вибору стосунків.

Встановлюйте межі

Встановлюйте межі у ваших стосунках на основі ваших цінностей. Говоріть про свої потреби та очікування відкрито й наполегливо.

Визнайте, що багато життєвих чинників знаходяться поза вашим контролем, включаючи й результат розриву. Зверніть увагу на те, що ви можете контролювати, наприклад, своє ставлення, поведінку та вибір.