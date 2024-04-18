Які 5 речей роблять чоловіки перед тим, як розірвати стосунки

Розібратися у стосунках буває складно, особливо, якщо відбуваються дивні речі, що насторожують. Наприклад, партнер почав віддалятися і при цьому мовчить. Причини можуть бути різними, але є чіткі дзвіночки, які вказують на швидкий розрив стосунків .

Що роблять чоловіки перед тим, як розірвати стосунки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на коментар психолога Марини Карасьової для Cluber.

Зниження комунікації

Одна з перших ознак, що чоловік почав усунутись - це помітне зниження спілкування. Розмови можуть стати більш короткими та менш захоплюючими, він не горить бажанням ділитися думками та почуттями.

Спілкування - джерело життєвої сили взаємин, і коли воно слабшає, це часто передує емоційному чи фізичному відстороненню.

Він не хоче проводити час разом

Чоловік, який думає про можливість розриву стосунків, може втратити інтерес до спільних розваг і взагалі - проведенню часу разом. Він може відмовитися від раніше приємних занять, знайти причини, щоб залишитися вдома, або віддасть перевагу компанії своїх друзів.

Така зміна пріоритетів вказує на бажання мати більше простору і може стати ознакою більш глибоких проблем у стосунках.

Ухиляється від планів на майбутнє

Спільне обговорення майбутнього та побудова планів є показником добрих та гармонійних стосунків. Коли ж чоловік починає уникати таких тем, він починає уникати розмов про майбутні події або зобов'язання.

Уникнення може бути викликане невпевненістю у майбутньому ваших стосунків чи небажанням далі пов'язувати своє життя з партнером.

Емоційна відстороненість

Така відстороненість - важливий дзвіночок те, що чоловік задумався про розрив стосунків. Ця відстороненість може виявлятися у байдужості до почуттів партнера, відсутності співчуття чи небажанні надавати емоційну підтримку. Коли емоційний зв'язок починає слабшати, дуже часто це говорить про вихід зі стосунків.

Зміни у прихильності та близькості

Зниження фізичної прихильності та близькості може бути явною ознакою того, що чоловік дистанціюється. Це може виражатися у відсутності поцілунків, обіймів, зменшення сексуального життя. Фізична близькість є виразом емоційної близькості та зміни у цій сфері часто відображають глибшу емоційну відстороненість вашого партнера.