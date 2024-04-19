Экологически и без боли: психологи рассказали, что важно сделать при разрыве отношений

Как спокойно разорвать отношения

Будьте доброжелательны и честны, но не жестоки. Объясните, почему вы хотите развестись. В то же время, не стоит разбирать "недостатки" другого человека. Прекращая отношения, мы должны избегать любого обвинения.

Расставание в состоянии гнева обычно способствует действиям и словам, о которых мы потом сожалеем или укоряем себя импульсивностью. Вы хорошо знаете друг друга, а потому хорошо знаете, как "ударить" друг друга там, где больно.

Уменьшите катастрофизацию ситуации. Разрыв отношений - это не конец света. Если вы расстались с уважением и за несколько месяцев действительно пожалеете об этом, вы можете попробовать снова быть вместе.

Позаботьтесь об уменьшении факторов уязвимости, то есть таких, которые будут усиливать болезненные чувства от разрыва. Важным рычагом воздействия на наши эмоциональные реакции является голод, усталость, недосыпание или большое количество стрессоров.

Что является решающим в разрыве отношений

Решающим компонентом разрыва отношений является фактический уход. Исходя из отношений, уходите. Если партнер или партнер все еще хочет быть с вами, то самое худшее, что вы можете сделать, это создать впечатление, что это не окончательное решение.

Сообщите человеку, как постепенно вы будете менять или прекращать взаимодействие. Уточните, какой тип контакта будет более приемлем. К примеру, сначала только электронные письма, если так будет легче.

Предложите некоторое время не общаться, если это возможно. После разрыва вам обоих важно иметь определенное умственное и физическое пространство для работы над своими мыслями и чувствами.

Ведите дневник мнений о негативных мнениях

Психологи советуют определить когнитивные искажения и практикуйте по ним техники осознанности. Признайте, что мысли - это не факты, а скорее мыслительные события, которые могут повлиять на ваши эмоции.

Наблюдайте за своими мыслями как за облаками, проплывающими мимо или повторяйте тревожные мысли вслух "карикатурным" голосом.

Подумайте о повторяющихся моделях или динамике ваших отношений с партнерами и членами семьи. Определите любые модели поиска заверений, страха быть покинутым или склонности к чрезмерным компромиссам.

Делайте то, что доставляет удовольствие

Участвуйте в деятельности, которая приносит вам радость, даже если вам этого не хочется. Постепенно возвращайтесь к хобби, общению, поскольку эти действия могут улучшать ваше настроение и помогать восстанавливать ощущение нормальной жизни.

Подумайте о своих ценностях в отношениях и о том, что для вас самое важное. Обратите внимание на такие качества как доверие, общение, уважение и личностный рост. Уточнение ваших ценностей станет руководством для более здорового поведения и выбора отношений.

Устанавливайте границы

Устанавливайте границы в ваших отношениях на основе ваших ценностей. Говорите о своих потребностях и ожиданиях открыто и настойчиво.

Признайте, что многие жизненные факторы находятся вне вашего контроля, включая и результат разрыва. Обратите внимание, что вы можете контролировать, например, свое отношение, поведение и выбор.