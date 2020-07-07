Массовый мор рыбы зафиксировали в Николаевской области

Фото: мертвая рыба (СБУ)

Исследовали участок длиной в 1 километр

В Очаковском районе Николаевской области обнаружили массовую гибель рыбы в одном из лиманов. На каждом квадратном метре обнаружили до 50 мертвых рыбин.

Об этом в Facebook сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Мальованый.

По его словам, гибель рыбы зафиксировали в Днепровском лимане.

"Вчера инспекторы Государственной экологической инспекции, обследовав береговую полосу Днепровского лимана возле села Ивановка, что в Очаковском районе, обнаружили массовую гибель рыбы. На участке, длиной 1000 метров и шириной 1 метр, на каждый квадратный метр зафиксировали по 40 мертвых бычков и по 10 экземпляров атерины", - сообщил Мальованый.

Мор риби Масовий мор риби зафіксовано на Миколаївщині. Вчора інспектори ДЕІ, обстеживши берегову смугу Дніпровського лиману біля села Іванівка, що в Очаківському районі, виявили масову загибель риби. На ділянці, довжиною 1000 метрів та шириною 1 метр, на кожен квадратний метр зафіксували по 40 мертвих бичків та по 10 екземплярів атерини. ДЕІ буде з’ясовувати причини мору: вже взяті проби води, щоб провести дослідження у лабораторії. Опубліковано Андрій Мальований Вівторок, 7 липня 2020 р.

Сейчас выясняют причины мора. Уже взяты пробы воды для проведения исследований в лаборатории.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе почти на всех пляжах нашли кишечную палочку.