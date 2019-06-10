Могут объявить зоной бедствия: эксперты оценивают масштабы загрязнения реки Рось

Химикаты попали в реку Рось из-за аварии, которая произошла в селе Збаржевка в Винницкой области. Экологи выясняют зону поражения химикатами растений, которые также несут опасность для человека. Об этом рассказал начальник управления контроля государственной экологической инспекции Центрального округа Александр Позняков.

Эксперты взяли воду на пробу, чтобы понять состояние реки Рось в Корсунском районе после того, как в нее попали химикаты. Результаты экспертизы объявят 10 июня во время пресс конференции в Корсуне.

В данный момент власти запретили ловить рыбу и купаться в данной реке. Кроме, того в Белой Церкви временно прекратилось водоснабжение 9 июня с 23:00.

В интервью изданию "УНН" эколог Владимир Борейко заявил, что территорию загрязнения надо объявить зоной бедствия. По его словам, яд пойдет далее. При этом полностью он не пройдет, а останется на дне, на берегах и будет налипать на водоросли и отравлять все.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Эксперт отметил, что надо больше проводить исследования, хотя бы неделю, чтобы понять есть ли необходимость в том, чтобы объявить эту территорию зоной экологического бедствия.

Он также отметил, что сейчас, когда на улице жарко и душно, то нужно не допускать людей к воде, особенно детей, и не позволять им купаться. Эксперт сказал, что без формулы инсектицида не сможет точно сказать о том, насколько вредным он может оказаться для жизни человека.

По предварительным данным, водитель Mercedes Sprinter, который перевозил химикаты не справился с управлением и упал в реку. Но несколько емкостей с ядом сгорели, и полиция устанавливает не был ли это умышленный поджог.

Также стало известно о том, что химикаты были краденые, и водитель автомобиля с места инцидента скрылся.

Напомним, что утечка химикатов произошла на границе двух областей - Винницкой и Киевской.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму в районе Керчи может резко ухудшиться экологическая ситуация.