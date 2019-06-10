Можуть оголосити зоною лиха: експерти оцінюють масштаби забруднення річки Рось

Хімікати потрапили в річку Рось через аварію, яка сталася в селі Збаржівка у Вінницькій області. Екологи з'ясовують зону ураження хімікатами рослин, які також несуть небезпеку для людини. Про це розповів начальник управління контролю державної екологічної інспекції Центрального округу Олександр Позняков.

Експерти взяли воду на пробу, щоб зрозуміти стан річки Рось в Корсунському районі після того, як у неї потрапили хімікати. Результати експертизи оголосять 10 червня під час прес конференції в Корсуні.

В даний момент влада заборонила ловити рибу і купатися в даній річці. Крім, того в Білій Церкві тимчасово припинилося водопостачання 9 червня з 23:00.

В інтерв'ю виданню "УНН" еколог Володимир Борейко заявив, що територію забруднення треба оголосити зоною лиха. За його словами, отрута піде далі. При цьому повністю вона не пройде, а залишиться на дні, на берегах і буде налипати на водорості і отруювати все.

Відео: facebook.com/kiev.informator.ua

Експерт зазначив, що треба більше проводити дослідження, хоча б тиждень, щоб зрозуміти чи є необхідність у тому, щоб оголосити цю територію зоною екологічного лиха.

Він також зазначив, що зараз, коли на вулиці жарко і задушливо, то потрібно не допускати людей до води, особливо дітей, і не дозволяти їм купатися. Експерт сказав, що без формули інсектициду не зможе точно сказати про те, наскільки він може виявитися шкідливим для життя людини.

За попередніми даними, водій Mercedes Sprinter, який перевозив хімікати не впорався з керуванням і впав у річку. Але кілька ємностей з отрутою згоріли, і поліція встановлює чи не був це навмисний підпал.

Також стало відомо про те, що хімікати були крадені, і водій автомобіля з місця інциденту втік.

Нагадаємо, що витік хімікатів стався на кордоні двох областей - Вінницької і Київської.

Раніше повідомлялося про те, що в Криму в районі Керчі може різко погіршиться екологічна ситуація.