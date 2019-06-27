Экологическая катастрофа: в Днепре массово гибнет рыба (видео)

В Днепре в Черкасской области массово гибнет рыба. Тревогу забили жители Канева, которые увидели тысячи мертвых рыб и раков не только в воде, но и на побережье. Об этом сообщает ТСН.

Ситуацию решили проверить экологи и рыбинспектора. Жители города предполагают, что виной экологического коллапса может быть сильная жара.

При этом некоторые отдыхающие продолжают купаться и рыбачить вблизи побережья, несмотря на вонь и дохлую рыбу.

Эксперты измерили уровень кислорода в нескольких местах и пришли к выводу, что Днепр отравили.

В Днепре массово гибнет рыба от выброса химикатов (скрин видео: YouTube/ТСН)

Я думаю, не причина кислород, не причина сине-зеленые водоросли. Здесь причина другая. Это может быть какой-то сброс - какое-то химическое вещество", - утверждает Андрей Тычков, заместитель руководителя отдела охраны биоресурсов Черкасчины.

Специалисты предполагают, что загрязнение Днепра могло произойти выше по течению - в Киевской области. О том, какое именно вещество стало причиной отравления экосистемы, эксперты смогут сказать только через несколько дней.

Однако и тогда найти виновного в ущербе, нанесенном природе, практически невозможно. Экологи советуют отдыхающим на некоторое время воздержаться от купания и рыбалки на Днепре.

В Днепре массово гибнет рыба от выброса химикатов (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, загрязнение реки Рось из-за утечки химикатов в водоем в результате ДТП 9 июня в Винницкой области привело к тому, что жителям села Збаржевка запретили пить воду из колодца.

К слову, в оккупированном Крыму жители Армянска, который пострадал из-за выброса на местном химическом заводе "Крымский титан" в августе 2018-го, снова жалуются на ухудшение самочувствия с началом жары и плохую экологическую обстановку в городе.