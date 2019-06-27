Екологічна катастрофа: у Дніпрі масово гине риба (відео)

У Дніпрі в Черкаській області масово гине риба. Тривогу забили мешканці Канева, які побачили тисячі мертвих рибин і раків не лише у воді, а й на узбережжі. Про це повідомляє ТСН.

Ситуацію вирішили перевірити екологи та рибінспектори. Жителі міста припускають, що виною екологічного коллапсу може бути сильна спека.

При цьому деякі відпочивальники продовжують купатися і рибалити поблизу узбережжя, незважаючи на сморід і дохлу рибу.

Експерти виміряли рівень кисню в кількох місцях і дійшли висновку, що Дніпро отруїли.

У Дніпрі масово гине риба від викиду хімікатів (скрін відео: YouTube/ТСН)

Я думаю, не причина кисень, не причина синьо-зелені водорості. Тут причина інша. Або це якийсь скид - якась хімічна речовина", - стверджує Андрій Тичков, заступник керівника відділу охорони біоресурсів Черкащини.

Фахівці припускають, що забруднення Дніпра могло статися вище за течією - у Київській області. Про те, яка саме речовина стала причиною отруєння екосистеми, експерти зможуть сказати лише за кілька днів.

Однак і тоді знайти винного у збитках, завданих природі, практично неможливо. Екологи радять відпочивальникам на деякий час утриматися від купання і риболовлі на Дніпрі.

У Дніпрі масово гине риба від викиду хімікатів (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, забруднення річки Рось через витік хімікатів у водойму в результаті ДТП 9 червня у Вінницькій області призвело до того, що жителям села Збаржівка заборонили пити воду з криниці.

До слова, в окупованому Криму жителі Армянська, який постраждав через викид на місцевому хімічному заводі "Кримський титан" у серпні 2018-го, знову скаржаться на погіршення самопочуття з початком спеки і погану екологічну обстановку в місті.