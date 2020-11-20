Екологічна катастрофа близько: міста на Донбасі можуть піти під воду

На Донбасі може статися катастрофа (фото: twitter.com/osce_smm)

Екологічна катастрофа на Донбасі може бути серйозніша, ніж Чорнобильська аварія

Міста на Донбасі можуть піти під воду. Про це попереджають українські вчені і приводять в приклад страшні наслідки після консервації шахт, що відбулися в 90-х роках.

Про це заявила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в ефірі "Апостроф TV".

Еколог розповіла, чим може обернутися затоплення підприємств на Донбасі, і нагадала ситуацію у 90-ті роки.

"Були тисячі гектарів родючих земель затоплено засоленими шахтними водами, були зруйновані будівлі в Луганській і Донецькій областях. Цілі населені пункти припинили своє існування", – розповіла вона.

Також стає зрозумілим, до чого призведуть затоплення блоку шахт "Золоте" і "Торецкуголь" бойовиками.

"Ухил йде в нашу сторону. Це означає, що затоплення шахт на окупованій території призводить до затоплення шахт, що працюють на нашій території зараз. І відкачувати нескінченно воду, яка прибуває – це нелогічно. Це є загрозою для навколишнього середовища", - зазначила Тимочко.

Еколог повідомила, що під водою можуть опинитися великі міста.

"Це величезні міста, той же Торецьк може потонути в цій засоленої шахтній воді, і це дуже швидка перспектива. Збитки від впливу на навколишнє середовище можуть вимірюватися не лише бюджетом України, але і більш грандіозними сумами ", – уточнила вона.

Водночас директор Стратегічної групи "Софія" Андрій Єрмолаєв в прес-центрі Українських новин повідомив, що масштаби екологічної катастрофи в Донецькій і Луганській областях представляють для України велику загрозу, ніж аварія на Чорнобильській атомній електростанції.

"Це вже стосується всіх (екологічна катастрофа на Донбасі), це стосується континентів в широкому сенсі, тому є загроза під назвою" Донбас - Чорнобиль 2.0", - сказав він.

Як ми раніше повідомляли, на Донбасі зафіксовано значне радіаційне забруднення на окупованих територіях, що загрожує екологічною катастрофою для всього регіону вже через кілька місяців.