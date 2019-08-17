Экологическая беда в Крыму: люди жалуются на плохое самочувствие

Экологическая ситуация в оккупированном Крыму после выбросов из кислотонакопителя завода "Крымский титан" не становится лучше, даже спустя год после событий. Об этом сообщил активист из Армянска Владислав Пивовар. По словам Владислава, у людей сейчас пошла аллергическая реакция, они жалуются на насморк и кашель. Особенно это ощущают дети. Об этом пишет "Крым Реалии".

"Экологическая обстановка в городе не улучшается. Данные обнародуют, но верить им или нет – второй вопрос. Все видно на детях. Вот недавно было превышение, и аллергическая реакция пошла: кашель, насморк, все повторяется. Уже концентрация меньше, но все так же, как в том (2018) году", – рассказал активист.

Активист не считает, что власть-оккупант Крыма действительно приняла новые меры безопасности на производстве, как об этом отчитывалось "правительство" полуострова.

В конце июля 2019 года в российском Минэкологии Крыма отметили, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе Армянска не превышает допустимых норм и на полуострове людям ничего не угрожает.

К слову, местные жители Армянска на севере аннексированного Крыма с приходом лета постоянно жаловались на плохое самочувствие и связывали это с ухудшением экологической обстановки в городе.

Напомним, в конце августа 2018 года появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружилиповышенное содержание химических веществ в воздухе.

Как мы ранее сообщали, издательство Papirus, которое влипло в грандиозный скандал из-за дневников с картой Украины без Крыма, признало свою ошибку.

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