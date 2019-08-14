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Россия разместила в Крыму эскадрилью дальних беспилотников

Новости » Общество    14.08.2019 - 14:40
Россия разместила в Крыму эскадрилью дальних беспилотников
Фото: беспилотник "Форпост" (wikipedia.org)

Вблизи Севастополя РФ разместила эскадрилью беспилотников "Форпост"

В оккупированном Крыму военно-морские силы Российской Федерации разместили эскандрилью дальних беспилотников "Форпост", которые способны указывать цели ракетным системам кораблей, артилерии и береговым комплексам "Бастион". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Эскадрилья беспилотников была размещена вблизи Севастополя и вошла в состав 318-го смешанного авиационного полка. Эскадрилья уже принимала участие в военных учениях российского черноморского флота.

Сообщается, что беспилотники "Форпост" способны указывать цели артиллерии, береговым комплексам "Бастион" и ракетным системам кораблей. При этом, нет необходимости использовать самолеты-разведчики.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российский военный корабль устроил провокацию украинскому флоту. Корабль "Сметливый" зашел в закрытый для мореплавания район проведения военных учений Sea Breeze 2019.

Также, в июле РФ проводила военные учения в аннексированном Крыму. В рамках учения бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27 выполняли нанесение бомбового удара по морским целям.

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