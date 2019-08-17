Екологічна біда в Криму: люди скаржаться на погане самопочуття

Екологічна ситуація в окупованому Криму після викидів з кислотонакопителя заводу "Кримський титан" не стає краще, навіть через рік після подій. Про це повідомив активіст з Армянська Владислав Пивовар. За словами Владислава, у людей зараз пішла алергічна реакція, вони скаржаться на нежить і кашель. Особливо це відчувають діти. Про це пише "Крим Реалії".

"Екологічна обстановка в місті не поліпшується. Дані оприлюднять, але вірити їм чи ні – інше питання. Все видно на дітях. Ось нещодавно було перевищення, і алергічна реакція пішла: кашель, нежить, все повторюється. Вже концентрація менше, але все так само, як і в тому (2018 році", – розповів активіст.

Активіст не вважає, що влада-окупант Криму дійсно прийняла нові заходи безпеки на виробництві, як про це звітувало "уряд" півострова.

В кінці липня 2019 року в російському Мінекології Криму відзначили, що концентрація забруднюючих речовин у повітрі Армянська не перевищує допустимих норм і на півострові людям нічого не загрожує.

До речі, місцеві жителі Армянську на півночі анексованого Криму з приходом літа постійно скаржилися на погане самопочуття і пов'язували це з погіршенням екологічної обстановки в місті.

Нагадаємо, в кінці серпня 2018 року з'явилася інформація про те, що з хімзаводу з-за спеки почали випаровуватися шкідливі речовини. Прикордонники Херсонського загону обнаружилиповышенное вміст хімічних речовин в повітрі.

Як ми раніше повідомляли, видавництво Papirus, яке влипло у грандіозний скандал через щоденників з картою України без Криму, визнало свою помилку.

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